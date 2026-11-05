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05.11.2026 18:43

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έξι μηχανικοί που συμμετείχαν στο κύκλωμα της πολεοδομίας Κατερίνης

05.11.2026 18:43
poleodomia

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Με τις απολογίες έξι ιδιωτών – μηχανικών άνοιξε ο κύκλος της ανάκρισης για το φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα» στην Πολεοδομία Κατερίνης. Όσοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών Κατερίνης αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, με χρηματική εγγύηση 10 ή 20 χιλιάδων ευρώ.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε αναμένεται να απολογηθούν τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας, μεταξύ αυτών ο διευθυντής κι ένας προϊστάμενος τμήματος, όπως επίσης 7ος ιδιώτης – μηχανικός. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Απολογούμενοι, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται (δύο εξ αυτών έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας).

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ.

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