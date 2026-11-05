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05.11.2026 10:33

«La Bola Negra»: Το ισπανικό δράμα των Javier Calvo και Javier Ambrossi κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (Video)

05.11.2026 10:33
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Το ισπανικό δράμα «La Bola Negra» των Χαβιέρ Κάλβο (Javier Calvo) και Χαβιέρ Αμπρόσι (Javier Ambrossi), γνωστοί και ως «Los Javis», κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (London Film Festival).

Πρωταγωνιστούν οι Μιγκέλ Μπερναρντέου (Miguel Bernardeau), Κάρλος Γκονζάλες (Carlos González), Μίλο Κουίφες (Milo Quifes), Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz), Λορέντσο Τζουρτζόλο (Lorenzo Zurzolo), Λόλα Ντουένιας (Lola Dueñas), Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close), Χούλιο Τόρες (Julio Torres) και ο Ισπανός τραγουδοποιός Guitarricadelafuente στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Το «La Bola Negra» απέσπασε επίσης υποψηφιότητα για την καλύτερη διεθνή ταινία στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου (BIFA), ενόψει της προβολής του στις αίθουσες της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Η πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, όπου οι προβολές ήταν sold-out. Ανάμεσα στους προηγούμενους νικητές του Βραβείου Κοινού είναι το «Hamnet» της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) το 2025, το «Four Mothers» το 2024 και το «Gassed Up» το 2023, σύμφωνα με το Variety.

«Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που η ταινία “La Bola Negra” κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση οι Κάλβο και Αμπρόσι. «Ήταν πραγματική χαρά για εμάς που φέραμε την ταινία στο Λονδίνο τον Οκτώβριο και είμαστε απίστευτα ευγνώμονες σε όλους όσοι ήρθαν να την δουν και μας ψήφισαν. Το να λαμβάνουμε αυτή τη διάκριση από το κοινό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για εμάς», συμπλήρωσαν.

Εμπνευσμένο από το τελευταίο, ημιτελές έργο του Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα (Federico García Lorca) ο οποίος δολοφονήθηκε το 1936 καθώς και από το θεατρικό του Αλμπέρτο Κονεχέρο (Alberto Conejero) «La Piedra Oscura», το «La Bola Negra» ακολουθεί τις ζωές τριών ανδρών που διασταυρώνονται σε τρεις διαφορετικές περιόδους: το 1932, το 1937 και το 2017. Εκτεινόμενη σε τρεις γενιές, η ταινία εξερευνά την κουίρ ταυτότητα, τον απαγορευμένο έρωτα και τους τρόπους με τους οποίους οι προσωπικές ιστορίες διασώζονται ή χάνονται στον χρόνο.

Επιπλέον, το φιλμ είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ισπανίας στην Κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα επερχόμενα Όσκαρ ενώ πριν από λίγες ημέρες έγινε η τρίτη εμπορικότερη παραγωγή στην ιστορία του ισπανικού κινηματογράφου μετά τα «Ocho apellidos vascos» και «Lo imposible».

Το «La Bola Negra» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:33
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