ΝΔ: Οι 11 υποψηφιότητες που φέρνουν αναστάτωση – Πού πιέζονται οι εν ενεργεία βουλευτές

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Η ανακοίνωση 11 υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του 2027 δίνει στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να προβάλει την προετοιμασία και την ανανέωση των ψηφοδελτίων της. Για τους εν ενεργεία βουλευτές, όμως, η ίδια ανακοίνωση έχει και μια δεύτερη ανάγνωση: περισσότεροι διεκδικητές του σταυρού, με αρκετό χρόνο μπροστά τους για να οργανωθούν.

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στην Καβάλα, την Αιτωλοακαρνανία και την Αργολίδα, όπου οι υποψηφιότητες συναντούν ιδιαίτερους τοπικούς συσχετισμούς. Στην Αχαΐα επιβεβαιώνονται δύο προηγούμενοι υποψήφιοι, ενώ στη Β΄ Θεσσαλονίκης προστίθενται δύο πρόσωπα σε μια περιφέρεια με ήδη έντονο ανταγωνισμό.

Καβάλα: Τέσσερις βουλευτές και ένας Καλαντζής

Η υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Καλαντζή, γιου του πρώην υπουργού Γιώργου Καλαντζή, αποτελεί μία από τις πολιτικά σημαντικότερες προσθήκες. Το οικογενειακό επώνυμο του δίνει αναγνωρισιμότητα και σύνδεση με μια προηγούμενη πολιτική διαδρομή στην περιοχή, χωρίς βεβαίως να προεξοφλεί την προσωπική εκλογική του απήχηση.

Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η ΝΔ κατέχει σήμερα και τις τέσσερις έδρες της Καβάλας, με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο, Γιάννη Πασχαλίδη, Μακάριο Λαζαρίδη και Αγγελική Δεληκάρη.

Επομένως, ένας πρόσθετος διεκδικητής δεν αναζητά απλώς χώρο στο ψηφοδέλτιο: επιδιώκει να αλλάξει την κοινοβουλευτική κατάταξη. Εάν, μάλιστα, στην επόμενη αναμέτρηση οι έδρες της ΝΔ μειωθούν, ο ανταγωνισμός για την εκλόγιμη θέση θα γίνει ακόμη σκληρότερος. Πρόκειται για ενδεχόμενο, όχι για δεδομένη πρόβλεψη της κατανομής.

Επάνω σειρά, από αριστερά: Ζώης Σταυρόπουλος, Ανδρέας Τσώκος, Βασίλης Φεύγας, Φαίδρα Τσαλαχούρη, Απόστολος Ανθόπουλος, Άγγελος Χωριανόπουλος.

Κάτω σειρά, από αριστερά: Κατερίνα Ζιούτα, Κωνσταντίνος Καλαντζής, Ευσταθία Γιαννιά, Γιώτα Τριγώνη, Χριστίνα Φούντζουλα.

Αιτωλοακαρνανία: Ανακατανομή δυνάμεων μετά τον Σαλμά

Στην Αιτωλοακαρνανία ανακοινώθηκαν ο Βασίλης Φεύγας και η Χριστίνα Φούντζουλα, σε ένα κομματικό τοπίο που έχει μεταβληθεί μετά την έξοδο του Μάριου Σαλμά από τη ΝΔ. Σήμερα, οι βουλευτές του κόμματος στην περιφέρεια είναι ο Κώστας Καραγκούνης και ο Θανάσης Παπαθανάσης, ενώ ο Σαλμάς παραμένει ανεξάρτητος.

Το μέγεθος της ανακατανομής φαίνεται από τη σταυροδοσία του Μαΐου 2023: ο Σαλμάς ήταν πρώτος με 19.153 σταυρούς, ο Καραγκούνης δεύτερος με 18.559 και ο Παπαθανάσης τρίτος με 17.934. Ο Σπήλιος Λιβανός, που έμεινε εκτός Βουλής, είχε συγκεντρώσει 16.805.

Η Φούντζουλα είχε ήδη δοκιμαστεί, λαμβάνοντας 5.342 σταυρούς. Ο Φεύγας διαθέτει την εμπειρία και τις διασυνδέσεις της παρουσίας του στον κεντρικό κομματικό μηχανισμό. Το πολιτικό ερώτημα είναι ποιος θα προσελκύσει τα στηρίγματα που αναζητούν νέα αναφορά μετά τη ρήξη Σαλμά με τη ΝΔ. Η μετακίνησή τους, πάντως, δεν είναι αυτόματη ούτε ενιαία.

Αργολίδα: Νέος διεκδικητής απέναντι στον Ανδριανό

Στην Αργολίδα η ανακοίνωση του Ζώη Σταυρόπουλου προσδίδει επίσημο χαρακτήρα σε μια υποψηφιότητα που συζητούνταν ήδη τοπικά. Ο δικηγόρος εισέρχεται στη μάχη απέναντι στον Γιάννη Ανδριανό, ο οποίος εκλέγεται συνεχώς από το 2009 και διαθέτει μακρόχρονη παρουσία στην περιφέρεια.

Εδώ η ανανέωση αποκτά ιδιαίτερα προσωποποιημένο περιεχόμενο: ο νέος υποψήφιος καλείται να διεκδικήσει χώρο απέναντι σε έναν εδραιωμένο βουλευτή. Αυτό δημιουργεί ενδιαφέρον για την εξέλιξη του ανταγωνισμού, χωρίς να τεκμηριώνει από μόνο του ανατροπή της υφιστάμενης ισορροπίας.

Αχαΐα και Β΄ Θεσσαλονίκης: Οι διεκδικητές οργανώνονται νωρίς

Στην Αχαΐα επιβεβαιώθηκαν οι υποψηφιότητες του Ανδρέα Τσώκου και της Ευσταθίας Γιαννιά, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και το 2023. Στη σταυροδοσία του Μαΐου είχαν συγκεντρώσει 7.951 και 10.706 ψήφους, αντίστοιχα. Απέναντί τους βρίσκονται οι σημερινοί βουλευτές Χριστίνα Αλεξοπούλου, Ανδρέας Κατσανιώτης και Ιάσονας Φωτήλας. Η έγκαιρη ανακοίνωση τους προσφέρει χρόνο για μια δεύτερη οργανωμένη προσπάθεια.

Στη Β΄ Θεσσαλονίκης, οι Απόστολος Ανθόπουλος και Κατερίνα Ζιούτα προστίθενται απέναντι στους Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόδωρο Καράογλου και Φάνη Παπά. Η περιφέρεια έχει πρόσφατο προηγούμενο ανατροπής: τον Ιούνιο του 2023 η ΝΔ περιορίστηκε από τέσσερις σε τρεις έδρες, αφήνοντας εκτός τον Σάββα Αναστασιάδη.

Οι άλλες τρεις υποψηφιότητες

Την ενδεκάδα συμπληρώνουν η Φαίδρα Τσαλαχούρη στην Α΄ Αθηνών, ο Άγγελος Χωριανόπουλος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και η Γιώτα Τριγώνη στη Β΄ Πειραιώς.

Η ανακοίνωση δεν αποδεικνύει εσωκομματικές διαμαρτυρίες. Αναδεικνύει, όμως, μια αναπόφευκτη συνθήκη: η διεύρυνση των ψηφοδελτίων αυξάνει τις επιλογές του κόμματος και ταυτόχρονα τις απαιτήσεις για όσους θέλουν να διατηρήσουν την έδρα τους.

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