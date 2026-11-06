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06.11.2026 08:01

Περού: Έκρυψαν πάνω από 3.000 ταραντούλες μέσα σε κάλτσες – Τις μετέφεραν παράνομα στη Γερμανία

06.11.2026 08:01
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Μια ασυνήθιστη υπόθεση λαθρεμπορίου άγριων ζώων αποκάλυψαν οι αρχές του Περού, εντοπίζοντας περισσότερες από 3.000 ταραντούλες κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα.

Οι ταραντούλες, επρόκειτο να μεταφερθούν παράνομα με αεροπλάνο στη Γερμανία, ωστόσο εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τριών επιβατών, δύο Γερμανών και ενός Πολωνού, από τις αρχές του Περού.

Σύμφωνα με την περουβιανή υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας (SERFOR), οι ταραντούλες ήταν κρυμμένες σε τρεις βαλίτσες, μέσα σε κάλτσες που χρησιμοποιούνταν για να μην γίνουν αντιληπτές.

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, παρατήρησαν κίνηση μέσα στις κάλτσες. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η υπηρεσία, ειδικοί εμφανίζονται να παραλαμβάνουν τα ζώα και να τα τοποθετούν σε πλαστικά δοχεία.

«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της SERFOR.

Όπως εξήγησε, οι ταραντούλες προέρχονταν από διάφορες περιοχές του Περού και βρίσκονταν σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Ανάμεσά τους υπήρχαν αυγά, πολύ νεαρές ταραντούλες, αλλά και ορισμένα ενήλικα αραχνοειδή.

Οι τρεις επιβάτες, δύο υπήκοοι Γερμανίας και ένας υπήκοος Πολωνίας, συνελήφθησαν από ειδική μονάδα της αστυνομίας που ασχολείται με την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τη SERFOR, η εισαγγελία προχωρά στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους για την υπόθεση παράνομης διακίνησης άγριας πανίδας.

Το λαθρεμπόριο ταραντούλας αποτελεί ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα, καθώς στην παράνομη αγορά της Ευρώπης κάθε ταραντούλα μπορεί να πωληθεί έως και 500 ευρώ.

Η υψηλή εμπορική αξία ορισμένων ειδών άγριας πανίδας αποτελεί βασικό κίνητρο για τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνησή τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Interpol, το παγκόσμιο λαθρεμπόριο άγριων ζώων και φυτών αποφέρει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

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