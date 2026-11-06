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06.11.2026 13:53

Οι περίεργες απαιτήσεις της Ζωής Ρούσσου – Απτόητη από την αποτυχία στο λιμάνι θέλει να δοκιμάσει και στη Β’ Πειραιά

06.11.2026 13:53
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Μεγάλη ιδέα φαίνεται να έχει για τον εαυτό της η δικηγόρος Ζωή Ρούσσου, η οποία νομίζει ότι ότι θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, με στόχο τη Β΄ Πειραιά. Μόνο που η συγκεκριμένη περιφέρεια δεν κατακτάται με φιλοδοξίες, προσωπικές διαβεβαιώσεις και απαιτήσεις για μια θέση στο ψηφοδέλτιο. Χρειάζονται αναγνωρισιμότητα, τοπικές συμμαχίες και, κυρίως, ψήφοι.

Και μάλιστα η Ρούσσου δεν δείχνει να πρτοείται από τα μηνύματα που της στέλνει η κοινωνία: Τρεις φορές δοκίμασε την τύχη της στην Α΄ Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα επιχειρεί πολιτική μετακόμιση στη Β΄ Πειραιά, χωρίς να είναι καθόλου αυτονόητο ότι μπορεί να μεταφέρει μαζί της την εκλογική απήχηση που χρειάζεται – τουναντίον.

Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν είναι μόνο η υποψηφιότητα, αλλά οι απαιτήσεις που φέρεται να τη συνοδεύουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρούσσου δεν αρκείται σε μια θέση στη λίστα, αλλά επιδιώκει να έχει λόγο στη σύνθεσή της, με αναφορές για κινήσεις περιορισμού άλλων υποψηφίων που διαθέτουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερα ερείσματα στην περιοχή. Αν ισχύουν όλα αυτά, τότε το πρόβλημα για το επιτελείο Σαμαρά είναι προφανές: άλλο η πολιτική φιλοδοξία και άλλο η εκλογική δύναμη.

Η Β΄ Πειραιά, πάντως, δεν είναι προσωπικό τσιφλίκι κανενός, ούτε το ψηφοδέλτιο μπορεί να γίνει εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών ανταγωνισμών. Ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ποιους θα επιλέξει και κυρίως με ποια κριτήρια. Γιατί οι υποψήφιοι μπορεί να θεωρούν ότι δικαιούνται μια θέση στη λίστα, αλλά στην κάλπη δεν μετρούν οι απαιτήσεις, αλλά οι σταυροί.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 15:27
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