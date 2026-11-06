Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Σερρών, ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, τον περασμένο Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται– ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, δηλώνοντας αθώος.

Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες, την 1η Αυγούστου, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα ο θάνατός του αποδόθηκε σε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, πιθανότατα από πλήξη με θλων όργανο.

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