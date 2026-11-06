Παλαιό Φάληρο: Στη φάκα της ΑΑΔΕ επιχείρηση που πουλούσε υπηρεσίες αισθητικής χωρίς άδεια

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Επιχείρηση με εδρα το Παλαιό Φάληρο που πουλούσε υπηρεσίες αισθητικής χωρίς άδεια πιάστηκε στη φάκα της ΑΑΔΕ κατόπιν καταγγελίας.
Το καταγγελλόμενο φυσικό πρόσωπο είχε προβεί σε αναρτήσεις σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε φωτογραφίες από το χώρο της επιχείρησης, για διενέργεια αισθητικών υπηρεσιών και ενέσιμων θεραπειών.
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι:
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