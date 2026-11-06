«Λουτρό αίματος» στις αγορές: «Έσκασε» η φούσκα της AI; – Γιατί οι Δημοκρατικοί τη βάζουν στο στόχαστρο – Κηρύσσουν πόλεμο στα data centers

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Η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης όχι μόνο για το αμερικανικό χρηματιστήριο, αλλά και για την οικονομία των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ισχυρές πιέσεις από τους δασμούς και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών αυτή την εβδομάδα πυροδότησαν φόβους ότι το επενδυτικό στοίχημα της Wall Street στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να καταρρέει, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και μαζικές ρευστοποιήσεις.

Οι Δημοκρατικοί είχαν δεσμευτεί να βάλουν φρένο στην κατασκευή των νέων data centers που ξεφυτρώνουν σε ολόκληρη τη χώρα και τροφοδοτούν την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τώρα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η Wall Street φαίνεται πως αρχίζει επιτέλους να παίρνει στα σοβαρά τις εξαγγελίες τους, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναζητά υπευθύνους και επιρρίπτει ευθύνες.

Ένα βίαιο κύμα ρευστοποιήσεων σάρωσε την Πέμπτη το αμερικανικό χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να συνειδητοποιούν το εύρος των σχεδίων των Δημοκρατικών για τον περιορισμό της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε περισσότερο από 4%, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 5,5%. Ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» της αγοράς, Cboe Volatility Index (VIX), εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 70%, αποτυπώνοντας την ανησυχία των επενδυτών για νέες έντονες διακυμάνσεις. Οι πιέσεις συνεχίστηκαν και με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.

«Το χρηματιστήριο κατέγραψε μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του, εξαιτίας του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι πραγματικά θλιβερό να το βλέπει κανείς!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη.

«Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν και τώρα συμβαίνει αυτό. Ως εκ τούτου, τα συνταξιοδοτικά σας προγράμματα 401(k) έχουν υποχωρήσει. Να θυμάστε, δεν έφταιγαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά οι “Dumocrats”», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας μια παραποιημένη γραφή της λέξης Democrats, με σκοπό να τους ειρωνευτεί.

«Είναι τόσο λυπηρό να το βλέπει κανείς», ανέφερε σε δεύτερη ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Έχετε να κατηγορείτε μόνο τους εαυτούς σας!».

Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης και ο πολιτικός κίνδυνος για τη Wall Street

Οι μετοχές βρίσκονται εδώ και μήνες υπό την πίεση των ανησυχιών για τη δημιουργία μιας χρηματιστηριακής φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές έχουν στραφεί μαζικά σε σχεδόν οτιδήποτε συνδέεται με τη νέα τεχνολογία.

Ωστόσο, από την Ουάσινγκτον μέχρι το Τέξας, Δημοκρατικοί πολιτικοί, όπως η νέα κυβερνήτης του Τέξας, Τζίνα Ινοχόσα, επιδιώκουν πλέον να αξιοποιήσουν την ενισχυμένη πολιτική τους επιρροή, προκειμένου να επιβραδύνουν ή ακόμη και να σταματήσουν την ιδιαίτερα δαπανηρή ανάπτυξη των υποδομών που στηρίζουν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σχέδιά τους, τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν μάλλον απίθανο να υλοποιηθούν, προκαλούν πλέον έντονη αναστάτωση στους επενδυτές, πλήττουν τις περιουσίες δισεκατομμυριούχων και προσφέρουν στον Τραμπ νέα πολιτικά επιχειρήματα.

Οι επιπτώσεις, ωστόσο, ξεπερνούν κατά πολύ την τύχη ενός μόνο κλάδου της οικονομίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανθεκτικότητας της αμερικανικής οικονομίας, παρά τις αλλεπάλληλες εξωτερικές πιέσεις, μεταξύ των οποίων οι διψήφιοι παγκόσμιοι δασμοί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Παράλληλα, οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησαν στην προηγούμενη χρηματιστηριακή άνοδο, αποτελώντας βασικό μοχλό των κερδών της αγοράς.

Ο Σκάντα Αμαρνάθ, εκτελεστικός διευθυντής της Employ America, εκτίμησε ότι οι κατηγορίες δαπανών που συνδέονται περισσότερο με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συνεισέφεραν ποσοστό σημαντικά υψηλότερο του 7,5% στο ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Και η ανάπτυξη αυτή συνεχίζεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς.

Σύμφωνα με τον Άμπιελ Ράινχαρτ, ανώτερο οικονομολόγο της JPMorgan Chase, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλαν κατά 13% στην αύξηση των συνολικών επενδύσεων των επιχειρήσεων σε πάγιο μη οικιστικό κεφάλαιο, από το δεύτερο έως το τρίτο τρίμηνο.

Οι επενδυτές ενδέχεται να καθησυχαστούν τις επόμενες ημέρες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι όποιοι περιορισμοί στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε επίπεδο πολιτειών, θα οδηγήσουν απλώς σε μια ήπια επιβράδυνση.

Ωστόσο, η νευρικότητα των αγορών δύσκολα θα εξαφανιστεί.

Η χρηματιστηριακή κατάρρευση και οι επιθέσεις του Τραμπ αναδεικνύουν επίσης τους πολιτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι Δημοκρατικοί, καθώς επιχειρούν να ανταποκριθούν στις έντονες απαιτήσεις των ψηφοφόρων για επιβράδυνση της κατασκευής νέων data centers.

Και για τους Δημοκρατικούς, η απειλή δεν σταματά εκεί.

«Αυτή είναι μια στιγμή κατά την οποία πρέπει να διαμορφώσουμε τη σωστή πολιτική», δήλωσε ο Άνταμ Κοβάτσεβιτς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του κεντροαριστερού επιχειρηματικού συνασπισμού Chamber of Progress.

Ο ίδιος επισήμανε ότι πολλοί Δημοκρατικοί δεν υποστηρίζουν την πλήρη αναστολή της κατασκευής κέντρων δεδομένων.

«Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτούν το χρηματιστήριο, τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς των πολιτών και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Η ανάπτυξη των data centers δημιουργεί θέσεις εργασίας για πολλούς Αμερικανούς», σημείωσε.

Γιατί οι επενδυτές δεν αντέδρασαν αμέσως στην εκλογική νίκη των Δημοκρατικών

Ίσως το πιο παράδοξο στοιχείο είναι ότι οι επενδυτές δεν πανικοβλήθηκαν αμέσως μετά το λεγόμενο «μπλε τσουνάμι» των Δημοκρατικών, παρότι πολλοί υποψήφιοι του κόμματος είχαν ασκήσει έντονη κριτική στην κατασκευή κέντρων δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Μάλιστα, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την επομένη των εκλογών, προκαλώντας ακόμη και τον ενθουσιασμό του Τραμπ, ο οποίος πανηγύρισε την πορεία της αγοράς σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ορισμένοι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι περιορισμοί στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να έχουν και θετικές οικονομικές επιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, έστω και οριακά, περιορίζοντας έτσι την πίεση προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) για περαιτέρω μεγάλες αυξήσεις των επιτοκίων.

Υπάρχουν, επίσης, θετικές ενδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται πράγματι να ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί γύρω από τις οικονομικές της δυνατότητες.

Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι η παραγωγικότητα στον επιχειρηματικό τομέα αυξήθηκε κατά 2,1% το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η υψηλότερη παραγωγικότητα, η οποία ενδέχεται να οφείλεται στη χρήση νέων τεχνολογιών, θα μπορούσε να επιτρέψει στην οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα χωρίς να προκαλούνται μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, την Πέμπτη οι επενδυτές άρχισαν να αντιλαμβάνονται το πραγματικό εύρος των σχεδίων ορισμένων Δημοκρατικών και αντέδρασαν με πανικό.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος και επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Yardeni Research, χαρακτήρισε «πανικό που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη».

Πόσο θα διαρκέσει η χρηματιστηριακή πτώση;

Το ερώτημα για το πόσο θα παραμείνουν οι μετοχές σε πτωτική τροχιά, εφόσον η υποχώρηση συνεχιστεί, προκαλεί έντονες διαφωνίες και διαφορετικές εκτιμήσεις στους παράγοντες της αγοράς, σύμφωνα με το Politico.

Η Κάρολ Σλάιφ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της BMO Wealth Management, εμφανίστηκε καθησυχαστική απέναντι στις απώλειες.

Όπως εκτίμησε, οι ρευστοποιήσεις αποτέλεσαν μια «αφορμή για τους επενδυτές» να αναδιαμορφώσουν τις θέσεις τους σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την πτώση υπερβολική.

«Δεν βασίζεται στα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη. Βασίζεται στον φόβο και σε ιστορίες που πιθανότατα θα ταίριαζαν περισσότερο στο περασμένο Σαββατοκύριακο του Halloween», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις καθησυχαστικές αυτές εκτιμήσεις, η Wall Street αιφνιδιάστηκε αυτή την εβδομάδα, κυρίως από την ήττα του κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, από την Τζίνα Ινοχόσα.

Ο Άμποτ ήταν, τουλάχιστον αρχικά, ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς υποστηρικτές της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων.

Πολλοί επενδυτές προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν τι σημαίνει το νέο πολιτικό περιβάλλον για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτό που μόλις είδαμε ήταν ένα πραγματικό και ολοκληρωτικό λουτρό αίματος», δήλωσε ο Ματ Τατλ, διευθύνων σύμβουλος της Tuttle Capital Management.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και πιστεύω ότι μπορεί να εξελιχθεί προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις μετοχές έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ, ώστε θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η φούσκα έχει ήδη σκάσει», κατέληξε.

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