Εκδόθηκε NAVTEX για το γαλλικό πλοίο που θα κάνει τις έρευνες για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου – Η τουρκική πρόταση συνεργασίας εν μέσω απειλών

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Η Ελλάδα εξέδωσε τη NAVTEX για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού Abeille Marengo το οποίο θα κάνει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αντίδραση της Τουρκίας, καθώς το βασικό ερώτημα είναι εάν η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει στην πράξη την έναρξη των ερευνητικών εργασιών και με ποιον τρόπο.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο Κρήτης, αναμένεται να αποπλεύσει αύριο, Σάββατο, με προορισμό την περιοχή όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει την Ελλάδα και την Κύπρο, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI): «Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI. Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής την περασμένη Τρίτη, αναφέρθηκε σε ένα χρονικό παράθυρο 5 έως 15 ημερών για την έκδοση NAVTEX, που θα επιτρέψει στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo να ξεκινήσει τις εργασίες του στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου.

Eντωμεταξύ, σε έκδοση NAVTEX για τις έρευνες που σχετίζονται με την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor) προχώρησε νωρίτερα και η Κύπρος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το πλοίο «KOBI RUEGG» θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026».

Μετά την κυπριακή NAVTEX, η Άγκυρα κατά τη συνήθη πρακτική της εξέδωσε δική της ανακοίνωση αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή που αφορά ανήκει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο».

Η τουρκική προειδοποίηση και το ενδεχόμενο παρέμβασης στις έρευνες

Η έκδοση της ελληνικής NAVTEX και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις έρευνες του Great Sea Interconnector (GSI) αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των προηγούμενων προειδοποιήσεων από την τουρκική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα η εθνικιστική τουρκική εφημερίδα Aydınlık, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας στην Άγκυρα, είχε μεταδώσει ότι η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να παρέμβει εάν ξεκινήσουν οι έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή της. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μια τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Οι αναφορές αυτές είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς συνέπεσαν με την προετοιμασία της Αθήνας για την επανέναρξη των ερευνητικών εργασιών, αλλά και με τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, περί δυνατότητας ενεργειακής συνεργασίας με την Ελλάδα.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά είχε αντιδράσει και στις πληροφορίες για τις τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με την αποφασιστικότητα της Αθήνας να διασφαλίσει την πρόοδο του έργου. Το CNN Turk είχε παρουσιάσει τις σχετικές αναφορές ως απειλή της Ελλάδας προς την Τουρκία.

Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε δηλώσει ότι η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για την πιθανή εμφάνιση τουρκικής φρεγάτας στην περιοχή των ερευνών.

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