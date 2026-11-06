Ξέμεινε από απινιδωτές το νοσοκομείο Ιωαννίνων – Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής για τις ελλείψεις

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Σε μια κίνηση που αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα του συστήματος Υγείας, η διεύθυνση της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) προσέφυγε στην Εισαγγελία Ιωαννίνων. Ο Διευθυντής της κλινικής, καθηγητής Χρήστος Κατσούρας, υπέβαλε επίσημη αναφορά για τις δραματικές ελλείψεις σε κρίσιμο ιατροτεχνολογικό υλικό, όπως βηματοδότες, απινιδωτές και αμφικοιλιακά συστήματα, υπογραμμίζοντας ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια και η ζωή των ασθενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα αναμονής για επείγουσα εμφύτευση ή αντικατάσταση συσκευών αριθμεί πλέον περισσότερους από 20 ασθενείς, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω της έλλειψης εξοπλισμού. Το ζήτημα επηρεάζει εξίσου και τις δύο Καρδιολογικές Κλινικές του ιδρύματος. Το γεγονός αυτό λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς το ΠΓΝΙ αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο εμφύτευσης στη Βορειοδυτική Ελλάδα, αφήνοντας τους ασθενείς -πολλοί εκ των οποίων πάσχουν από σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο θανατηφόρων αρρυθμιών- χωρίς καμία άλλη εναλλακτική επιλογή.

Οι γιατροί είχαν εκπέμψει σήμα κινδύνου ήδη από τον Οκτώβριο του 2026, προειδοποιώντας τη διοίκηση και το Γραφείο Προμηθειών ότι τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Σε δεύτερο έγγραφό τους, ζήτησαν σαφές χρονοδιάγραμμα ή έγκριση για παραπομπή των ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, καθώς η λίστα μεγάλωνε καθημερινά. Η κρίση κορυφώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την κλινική για την προμήθεια… μόλις ενός απινιδωτή.

Στο πλευρό των ιατρών στάθηκε αμέσως η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ). Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση κατήγγειλε τη διοίκηση ότι γνώριζε την κατάσταση αλλά αδράνησε, ενώ συνέδεσε ευθέως τις ελλείψεις με την κακή οικονομική διαχείριση και την υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου. Όπως τονίζει η ΕΙΝΗ, παρά τις εσωτερικές ανακατανομές κονδυλίων, η πολιτική ηγεσία δεν εξασφάλισε έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί απαιτούν την άμεση προμήθεια όλου του απαραίτητου υγειονομικού υλικού για να διεξαχθούν οι επεμβάσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση. Παράλληλα, ζητούν την πλήρη απόδοση ευθυνών στη διοίκηση του ΠΓΝΙ, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό των γραφειοκρατικών και οικονομικών δυσλειτουργιών.

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