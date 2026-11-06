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06.11.2026 16:14

Κύπρος: Εξέδωσε NAVTEX για το καλώδιο Σαουδικής Αραβίας-Ελλάδας – Αντιδράσεις από την Άγκυρα

06.11.2026 16:14
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Σε έκδοση NAVTEX για τις έρευνες που σχετίζονται με την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor) προχώρησε η Κύπρος σύμφωνα με το sigmalive

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το πλοίο «KOBI RUEGG» θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026».

Η NAVTEX της Τουρκίας

Μετά την κυπριακή NAVTEX, η Άγκυρα κατά τη συνήθη πρακτική της εξέδωσε δική της ανακοίνωση αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή που αφορά ανήκει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο».

Η τουρκική πλευρά αμφισβητεί τη δικαιοδοσία της Κύπρου στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται σε ζώνη εντός της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», από τις 16 Οκτωβρίου η Τουρκία είχε εκδώσει αντι-NAVTEX για τις έρευνες, αμφισβητώντας τα κυπριακά θαλάσσια δικαιώματα και την αρμοδιότητα του σταθμού της Λάρνακας να εκδίδει αναγγελίες. Η Άγκυρα επικαλείται τις συντεταγμένες της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020. Παράλληλα υπογραμμίζει τη θέση της περί μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας τον όρο «ελληνοκυπριακή διοίκηση».

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