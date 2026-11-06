Ένας νεκρός σε ελληνόκτητο πλοίο μετά από χτύπημα στον Περσικό

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Ελληνική εταιρεία που διαχειρίζεται δεξαμενόπλοιο πετρελαιοειδών ανέφερε τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στις Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στον Κόλπο.

Το MT Velos έπλεε χωρίς φορτίο με κατεύθυνση το Μπαχρέιν όταν δέχθηκε πλήγμα την Πέμπτη, σύμφωνα με την ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία Velos Tankers.

Ένα μέλος του πληρώματος αρχικά αγνοούνταν μετά την έκρηξη, αλλά αργότερα εντοπίστηκε επί του πλοίου έχοντας υποστεί θανάσιμα τραύματα, ανέφερε η εταιρεία.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από άγνωστο βλήμα που έπληξε την αριστερή πρυμναία πλευρά του πλοίου, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία κατάφερε να κατασβήσει το πλήρωμα.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ η έκταση των ζημιών στο κύτος του δεξαμενόπλοιου παραμένει άγνωστη.

⭕ مشاهد تُظهر غرق ناقلة نفط في مضيق هرمز، بعد استهدافها، وفق منصات إيرانية قريبة من الحرس الثوري الإيراني ❗تابع مجموعة "الميدان" عبر «واتس أب» لمعلومات حصرية https://t.co/CbFM2MlHZu — الميدان (@newsalmaydan) November 6, 2026

Σύμφωνα με την UKMTO, ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης και χτυπήθηκε από δύο βλήματα σε σημείο περίπου 50 ναυτικά μίλια βόρεια της χερσονήσου του Κατάρ, εκατοντάδες μίλια δυτικά του Ορμούζ. Στην αρχική αναφορά της υπηρεσίας, η έκταση των ζημιών και η κατάσταση του πληρώματος δεν κατέστησαν άμεσα σαφείς. Η UKMTO δεν γνωστοποίησε το όνομα του πλοίου, ακολουθώντας τη γενική πρακτική της σε περιπτώσεις έκτακτων ειδήσεων.

Στο Μπαχρέιν το δεξαμενόπλοιο για έρευνα

Κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών, το «VELOS SAPPHIRE» κατευθύνθηκε προς τον λιμένα Khalifa Bin Salman του Μπαχρέιν, όπου προβλέπεται να παρασχεθεί υποστήριξη στο πλήρωμα και να πραγματοποιηθεί προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Η Velos Tankers Ltd γνωστοποίησε ότι ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Παράλληλα, η εταιρεία ενημέρωσε άμεσα τους οικείους του ναυτικού για τον θάνατό του, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό.

Το δεξαμενόπλοιο «VELOS SAPPHIRE» (IMO 9321201) φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και η έκταση των υλικών ζημιών παραμένουν υπό διερεύνηση.

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