Αντίστροφη μέτρηση για το GSI: Ανοιχτή σε συνεργασία με την Ελλάδα δηλώνει η Άγκυρα εν μέσω απειλών – Στο στόχαστρο των τουρκικών ΜΜΕ ο Γεραπετρίτης

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Νέες διαστάσεις αποκτά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ περί ενεργειακής συνεργασίας με την Ελλάδα συνοδεύονται από δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τουρκική παρέμβαση στις έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο του Great Sea Interconnector (GSI).

Την ώρα που η Άγκυρα εμφανίζεται να προτείνει συνεργασία με την Αθήνα και τη Λευκωσία στον ενεργειακό τομέα, η εθνικιστική τουρκική εφημερίδα Aydınlık, δημοσιεύει πληροφορίες περί ετοιμότητας της Τουρκίας να παρέμβει εάν ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Άγκυρας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πηγές ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, η Άγκυρα φέρεται να είναι έτοιμη να παρέμβει εάν οι έρευνες πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή της, ενώ οι ίδιες πηγές φέρονται να υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο περιμένει το «πράσινο φως» στην Κρήτη

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα προετοιμάζει το επόμενο βήμα για την επανέναρξη των ερευνών στο πλαίσιο του Great Sea Interconnector, του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Ουπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής την περασμένη Τρίτη, αναφέρθηκε σε ένα χρονικό παράθυρο 5 έως 15 ημερών για την έκδοση NAVTEX, που θα επιτρέψει στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo να ξεκινήσει τις εργασίες του στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου.

Το γαλλικό πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, αναμένοντας την έκδοση της σχετικής NAVTEX και την εντολή για να κινηθεί προς την περιοχή των ερευνών.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αντίδραση της Τουρκίας, καθώς το βασικό ερώτημα είναι εάν η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει στην πράξη την έναρξη των ερευνητικών εργασιών και με ποιον τρόπο.

«Η Αθήνα παίζει με τη φωτιά»

Αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προκαλούν οι πληροφορίες για όσα φέρεται να δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Great Sea Interconnector (GSI).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η διαδικασία πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου προχωρά κανονικά, υπογραμμίζοντας ότι, εάν υπάρξουν εμπόδια, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες επιχειρησιακές παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του CNN Turk, το οποίο παρουσίασε τις δηλώσεις ως απειλή της Αθήνας προς την Άγκυρα.

Με χαρακτηριστικό τίτλο «Σκανδαλώδης απειλή από την Ελλάδα! Πώς ο Έλληνας υπουργός έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία με στρατιωτική απειλή;», το τουρκικό δίκτυο αναφέρθηκε στις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό Τύπο, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης ως κλιμάκωση της έντασης.

Μαρινάκης: «Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμφάνισης τουρκικής φρεγάτας κοντά στην περιοχή των ερευνών, όταν το γαλλικό πλοίο ξεκινήσει τις εργασίες του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κράτησε καθησυχαστική στάση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε πιθανό σενάριο.

«Δεν είναι κάτι που θεωρούμε ότι θα συμβεί και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί και από το αρμόδιο υπουργείο και τον ίδιο τον υπουργό, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο», δήλωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, σημειώνοντας:

«Δεν πρόκειται για ένα ελληνικό έργο. Μιλάμε για ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμβολή της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας».

Μπαϊρακτάρ: «Θα συνεργαζόμουν ευχαρίστως με την Ελλάδα» – Η τουρκική πρόταση για την Κύπρο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο οποίος εμφανίστηκε ανοιχτός σε ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, αναφερόμενος ειδικότερα στην ηλεκτρική διασύνδεση της Τουρκίας με την Κύπρο.

«Όσον αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, θα συνεργαζόμουν ευχαρίστως. Γιατί όχι; Μιλάμε για μια ευρύτερη συνεργασία», δήλωσε κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα είχε σχεδιάσει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προς την Κύπρο μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, με στόχο να περιοριστεί η χρήση πετρελαϊκών σταθμών που λειτουργούν με μαζούτ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία μετέφεραν το ζήτημα στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα ένα τεχνικό θέμα να εξελιχθεί σε πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Μπαϊρακτάρ ισχυρίστηκε ότι, μετά τις αντιδράσεις Αθήνας και Λευκωσίας, ο ευρωπαϊκός οργανισμός ENTSO-E δεν έδωσε την έγκρισή του για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Αποκάλυψε επίσης ότι είχε προτείνει στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να παραχωρηθεί δυναμικότητα σε εταιρείες που θα επιθυμούσαν να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Κατά τον Μπαϊρακτάρ, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε για πολιτικούς λόγους.

Παράλληλα, επανέφερε την τουρκική πρόταση για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς την Κύπρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Τουρκία και στη συνέχεια προς την Ευρώπη.

«Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να ωφελήσει και τις δύο χώρες», ανέφερε.

Στο επίκεντρο η επανέναρξη των ερευνών

Η χρονική συγκυρία των δηλώσεων του Τούρκου υπουργού και των δημοσιευμάτων δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον γύρω από την επόμενη φάση του καλωδίου.

Από τη μία πλευρά, ο Μπαϊρακτάρ προβάλλει την προοπτική ενεργειακής συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως πιθανό ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή.

Από την άλλη, το δημοσίευμα της Aydınlık, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας στην Άγκυρα, προειδοποιεί για ενδεχόμενη τουρκική παρέμβαση στις έρευνες εάν δεν προηγηθεί ενημέρωση της τουρκικής πλευράς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν η έναρξη των ερευνών από το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo θα συνοδευτεί από τουρκική αντίδραση ή εάν θα προχωρήσει χωρίς περαιτέρω εμπλοκή.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην έκδοση της NAVTEX, στην κίνηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου από το Ηράκλειο προς την περιοχή των ερευνών και στις κινήσεις της Άγκυρας.

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