Γιώργος Παπανδρέου από το Ηράκλειο: «Δεν αρκεί να αλλάξει κυβέρνηση – Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που κυβερνιέται η χώρα»

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Την ανάγκη μιας ουσιαστικής πολιτικής αλλαγής, με βαθιές δημοκρατικές και θεσμικές τομές, ανέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας, Γιώργος Α. Παπανδρέου, μιλώντας στο Ηράκλειο, στην εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης «Το Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο».

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι έχει εξαντλήσει τον κύκλο της, και ανέδειξε ως βασικές παθογένειες τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος και τη συγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής ισχύος.

«Η δημοκρατία δεν έχει αποτύχει. Έχει αιχμαλωτιστεί», τόνισε, θέτοντας το κρίσιμο δίλημμα: «Ή η δημοκρατία θα βάλει όρια στον πλούτο ή ο πλούτος θα βάλει όρια στη δημοκρατία».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για το πελατειακό σύστημα, το οποίο μετατρέπει τα δικαιώματα σε χάρες και τους πολίτες σε εξαρτημένους πελάτες. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία των ελεγκτικών θεσμών και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αναφερόμενος στη φράση «Λεφτά υπάρχουν», υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η δίκαιη φορολόγηση, η αναδιανομή του πλούτου και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπενθύμισε, επίσης, θεσμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησής του, όπως η Διαύγεια και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Οι προτάσεις για την Κρήτη και τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Για την Κρήτη πρότεινε ένα διαφορετικό παραγωγικό και ενεργειακό μοντέλο, με ενεργειακές κοινότητες σε κάθε δήμο, συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας, προστασία των φυσικών πόρων, στήριξη της αγροτικής παραγωγής και βιώσιμο τουρισμό. «Ο ήλιος της Κρήτης ανήκει σε όλους. Όχι σε λίγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της πρότασής του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, παρουσίασε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, όπως συνελεύσεις πολιτών με κλήρωση, ανοιχτή νομοθέτηση, ουσιαστική αποκέντρωση, προστασία του δημόσιου πλούτου και ισχυρότερη θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών.

«Δεν αρκεί να αλλάξει κυβέρνηση. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που κυβερνιέται η χώρα», υπογράμμισε.

Το μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ: «Να επιστρέψει στην κοινωνία»

Αναφερόμενος στον ρόλο του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι οφείλει να διαμορφώσει μια σαφή προοδευτική πρόταση, να συγκρουστεί με τα οργανωμένα συμφέροντα και να οικοδομήσει μια νέα κοινωνική συμμαχία με τους νέους, τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τα μεσαία στρώματα.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν κοιτά να επιστρέψει στην εξουσία. Κοιτά να επιστρέψει στην κοινωνία – με την κοινωνία», σημείωσε.

Κλείνοντας, έθεσε ως στόχο μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς, ενεργούς πολίτες και κοινωνική δικαιοσύνη, καταλήγοντας:

«Απέναντι στη δύναμη των λίγων, η δύναμη των πολλών. Από πελάτες, πολίτες».

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