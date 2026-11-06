Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με νεκρό και τραυματία – Ένιωσε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και έπεσε σε λεωφορείο

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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, σε τροχαίο στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του εμπορικού κέντρου One Salonica.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε αστικό λεωφορείο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ από το ΕΚΑΒ έγινε γνωστό ότι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του – πιθανόν από παθολογικά αίτια – διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», ενώ ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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