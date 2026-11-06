Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία

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Στις φλόγες χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία Λασιθίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:45 το πρωί της Παρασκευής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, καθώς και ο δήμος Σητείας με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.
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