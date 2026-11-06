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06.11.2026 13:58

Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία

06.11.2026 13:58
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Φωτογραφία αρχείου

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Στις φλόγες χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία Λασιθίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:45 το πρωί της Παρασκευής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, καθώς και ο δήμος Σητείας με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 15:27
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