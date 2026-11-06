Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία επιχειρήσεων: Πάνω από 300 εκτεθειμένα συστήματα στην Ελλάδα – Οι οδηγίες προστασίας

Takeaways by to pontiki AI Κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης έχουν καταγραφεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας δυσλειτουργίες στις ψυκτικές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων και αλλοίωση προϊόντων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί για την ύπαρξη εκτεθειμένων συστημάτων εμπορικής ψύξης στο διαδίκτυο και καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να θωρακίσουν άμεσα τις υποδομές τους.

Οι αρμόδιες αρχές προτείνουν την αποσύνδεση των παλαιών ελεγκτών από το διαδίκτυο, τη χρήση ασφαλών δικτύων VPN και την εφαρμογή ισχυρών κωδικών πρόσβασης.

Η Αρχή τονίζει την ανάγκη για προληπτική λήψη μέτρων ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι το κόστος αποκατάστασης μιας κυβερνοεπίθεσης είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος πρόληψης.

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Οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεων τροφίμων σε ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία έως το Βέλγιο και τη Σουηδία, φέρνουν στο προσκήνιο τους αντίστοιχους κινδύνους για την Ελλάδα. Με περισσότερα από 300 συστήματα εμπορικής ψύξης να έχουν εντοπιστεί εκτεθειμένα στο διαδίκτυο και ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες για προβλήματα σε ψυγεία ελληνικών καταστημάτων, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) επαναφέρει τις προειδοποιήσεις της και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες προστασίας προς τις επιχειρήσεις.

Ελλάδα: Τι αναφέρει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας για τις βλάβες στα ψυγεία

Οι διαδοχικές καταγγελίες για δυσλειτουργίες σε συστήματα ψύξης καταστημάτων τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε κρεοπωλεία, έχουν προκαλέσει αναστάτωση και εύλογη ανησυχία στους καταναλωτές.

Με αφορμή τα περιστατικά αυτά, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας παρεμβαίνει, διευκρινίζοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα και επαναλαμβάνοντας τις συστάσεις της για την ασφάλεια των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με δηλώσεις των αρμόδιων τεχνικών συντήρησης, τα προβλήματα αποδίδονται σε κυβερνοεπίθεση, καθώς οι βλάβες που διαπιστώθηκαν συνδέονται με μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στη λειτουργία των συστημάτων ψύξης.

Η ΕΑΚ ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί επίσημα σχετικό περιστατικό στις υπηρεσίες της.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι είχε εντοπίσει εγκαίρως τόσο τις ευπάθειες ασφαλείας όσο και την ύπαρξη εκτεθειμένων συστημάτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 14 Οκτωβρίου 2026, μόλις δύο ημέρες μετά την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε ψυγεία μεγάλων αλυσίδων τροφίμων στη Γαλλία, η Αρχή είχε εκδώσει σύσταση-προειδοποίηση για κενά ασφαλείας σε ελεγκτές εμπορικής ψύξης των εταιρειών Danfoss, Copeland/Dixell και Carel.

Όπως αναφέρει, περισσότερα από 300 αντίστοιχα συστήματα στην Ελλάδα είχαν εντοπιστεί εκτεθειμένα στο διαδίκτυο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας του συνδεδεμένου εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Οι οδηγίες προστασίας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας καλεί τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα στη θωράκιση των εγκαταστάσεών τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους παλαιούς ελεγκτές ψύξης και σε όσους δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Βασική σύσταση είναι η αποσύνδεση των παλαιών ή μη ενημερωμένων ελεγκτών από το δημόσιο διαδίκτυο, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Όπου η αποσύνδεση δεν είναι εφικτή, η Αρχή συστήνει η απομακρυσμένη πρόσβαση να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ασφαλούς σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα κυβερνοασφάλειας:

Να αντικαταστήσουν τους προεπιλεγμένους ή αδύναμους κωδικούς πρόσβασης.

Να ενεργοποιήσουν την πολυπαραγοντική ταυτοποίηση των χρηστών.

Να εγκαταστήσουν όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας.

Να αντικαταστήσουν παλαιό εξοπλισμό που δεν υποστηρίζεται πλέον από τους κατασκευαστές και δεν λαμβάνει τις αναγκαίες ενημερώσεις.

Να γνωρίζουν ποιοι εξωτερικοί συνεργάτες και τεχνικοί διαθέτουν πρόσβαση στα συστήματά τους.

Να ελέγχουν τα δικαιώματα απομακρυσμένης πρόσβασης.

Να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να αναγνωρίζει ασυνήθιστες ή ύποπτες συμπεριφορές.

Η ΕΑΚ υπογραμμίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά και όχι μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού.

Πώς μπορούν οι κυβερνοεπιθέσεις να επηρεάσουν τα συστήματα ψύξης

Στο επίκεντρο της απειλής βρίσκονται οι λεγόμενοι ελεγκτές ψύξης (refrigeration controllers), συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο και επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση, ρύθμιση και διαχείριση των ψυκτικών μηχανημάτων.

Όταν οι συγκεκριμένες συσκευές δεν διαθέτουν επαρκή προστασία, υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές κακόβουλοι χρήστες και να παρέμβουν στη λειτουργία τους.

Η δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμίσεων θερμοκρασίας ή απόψυξης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λειτουργικές δυσλειτουργίες, αλλοίωση τροφίμων και σημαντικές οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις.

Οι επιθέσεις αυτού του είδους δείχνουν ότι οι ψηφιακές απειλές δεν περιορίζονται πλέον σε πληροφοριακά συστήματα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες ή μεγάλες τεχνολογικές υποδομές.

Μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και την πραγματική οικονομία, πλήττοντας ακόμη και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν βασικές καθημερινές ανάγκες, όπως η συντήρηση τροφίμων στις κατάλληλες θερμοκρασίες.

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ με θερμοκρασίες έως 50 βαθμούς

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2026, επηρεάζοντας τα συστήματα ψύξης εκατοντάδων καταστημάτων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Οι δράστες φέρονται να απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους ελεγκτές των ψυκτικών εγκαταστάσεων και να άλλαξαν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και απόψυξης.

Ως αποτέλεσμα, οι θερμοκρασίες σε ψυγεία και καταψύκτες αυξήθηκαν, προκαλώντας αλλοίωση και καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θερμοκρασία στους ψυκτικούς θαλάμους έφτασε ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Νέο κύμα κυβερνοεπιθέσεων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες

Τα περιστατικά δεν περιορίστηκαν στη Γαλλία. Στις 2 Νοεμβρίου 2026, νέο κύμα κυβερνοεπιθέσεων έπληξε επιχειρήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Σουηδία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία.

Μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου επιβεβαίωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα στα συστήματα ψύξης των καταστημάτων τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν προϊόντα από ψυγεία και καταψύκτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων.

Οι εξελίξεις ανέδειξαν τις σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες που μπορούν να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις σε τεχνικές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.

Προειδοποίηση και από τις αμερικανικές αρχές στις 5 Νοεμβρίου

Στις 5 Νοεμβρίου 2026, οι αμερικανικές αρχές εξέδωσαν επίσης προειδοποίηση για τη συνεχιζόμενη απειλή που αντιμετωπίζουν τα βιομηχανικά συστήματα ψύξης.

Όπως επισήμαναν, η εκμετάλλευση ευπαθειών σε ελεγκτές θερμοκρασίας που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, απώλειες προϊόντων και διακοπή της λειτουργίας κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Η προειδοποίηση έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά που έχουν αναφερθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που συνδέονται με την ανεπαρκή προστασία των συνδεδεμένων συστημάτων.

Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας: «Το ερώτημα δεν είναι αν, αλλά πότε»

Το βασικό μήνυμα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας είναι ότι η πρόληψη πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε ψηφιακής διασύνδεσης.

Σύμφωνα με την Αρχή, κάθε φορέας και επιχείρηση που χρησιμοποιεί συνδεδεμένα ψηφιακά συστήματα οφείλει να είναι προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, το ερώτημα για ένα κυβερνοπεριστατικό δεν είναι «αν» θα συμβεί, αλλά «πότε».

Για τον λόγο αυτό, τονίζει ότι τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πρέπει να έχουν ληφθεί εκ των προτέρων, ώστε είτε να αποτραπεί μια επίθεση είτε να περιοριστούν οι συνέπειές της.

Η ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας γίνεται ακόμη πιο επιτακτική λόγω της ολοένα και εντονότερης αξιοποίησης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από κακόβουλους χρήστες.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, το κόστος αποκατάστασης ζημιών από μια κυβερνοεπίθεση είναι πολλαπλάσιο από εκείνο που απαιτείται για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Η ΕΑΚ αναδεικνύει, έτσι, την κυβερνοασφάλεια ως ζήτημα που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά συνδέεται και με την κουλτούρα ασφάλειας, την ενημέρωση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου ακόμη και ένα συνδεδεμένο ψυγείο μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου για κυβερνοεπίθεση, η πρόληψη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων.

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