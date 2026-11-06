Τσίπρας στην πορεία στο Παρίσι: Ελπίδα, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη (Video)

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Βίντεο από τη συμμετοχή του στην πορεία που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι, ανέβασε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εμφανίζεται να δυσκολεύεται να προσεγγίσει το μπλοκ της CGT, του μεγάλου συνδικάτου της Γαλλίας, καθώς ο συγκεντρωμένος κόσμος έχει πλημμυρίσει ασφυκτικά τους δρόμους της «πόλης του φωτός», αλλά και να χορεύει μαζί με διαδηλωτές.

Ο Α. Τσίπρας σημείωσε ότι «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη ζωή. Και αυτή είναι μια μεγάλη ελπίδα, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.Μια πραγματικά μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας, ένα ειρηνικό ανθρώπινο ποτάμι που διαρρέει το Παρίσι κρατώντας τις αξίες και τα ιδανικά που έχουν καταστήσει τη Γαλλία το διαχρονικό πολιτικό και κοινωνικό εργαστήρι της Ευρώπης».

«Είμαστε δίπλα στον γαλλικό λαό και στα δίκαια αιτήματά του που ξεκινούν από την ακρίβεια και το κόστος ζωής και φτάνουν μέχρι την μάχη απέναντι στην ακροδεξιά, γιατί το αυγό του φιδιού δεν επωάζεται μόνο στη χώρα μας, αλλά και στη Γαλλία όπως και στη Γερμανία. Και όλα αυτά με τον ξεσηκωτικό ρυθμό του Bella Ciao, του ιταλικού παρτιζάνικου τραγουδιού που συνοδεύει τους αγώνες μας και ενισχύει τη θέλησή μας για να μην γυρίσει ποτέ ξανά η Ευρώπη στις σκοτεινές της εποχές», καταλήγει.

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