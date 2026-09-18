Τον βασιλιά του Μπαχρέιν υποδέχτηκε στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, Hamad bin Isa Al Khalifa, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα των επενδύσεων και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας.

Έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μεγαλειότατε, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε τον χρόνο να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή.

Θα ήθελα να επαναλάβω, για ακόμη μια φορά, την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά την ασφάλειά σας και την εδαφική σας ακεραιότητα, υπό το πρίσμα των γεγονότων των τελευταίων μηνών, αλλά και να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας.

Επομένως, προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εκ νέου θερμά που αφιερώσατε χρόνο για να επισκεφθείτε την Ελλάδα.

Από την πλευρά του ο βασιλιάς του Μπαχρέιν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη επισημαίνοντας πως η χώρα μας αποτελεί «πραγματικό φίλο του Μπαχρέιν και της περιοχής επί πολλά χρόνια» και τόνισε:

«Μια σταθερή Ελλάδα συνιστά πλεονέκτημα για όλους, για την Ευρώπη και για τη δική μας περιοχή του κόσμου. Βρίσκεστε ανάμεσα στις δύο περιοχές και ευελπιστώ πως ό,τι γνωρίζουμε θα μεταφερθεί από την Ελλάδα στους φίλους μας στην Ευρώπη, ώστε η θέση της Ευρώπης να είναι σαφής σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στον Κόλπο. Στο ζήτημα αυτό, πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά.

Σας μεταφέρω χαιρετισμούς από όλους όσοι σάς έχουν συναντήσει, σας γνωρίζουν και γνωρίζουν την Ελλάδα, και ευελπιστούμε να προωθήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί, στη ναυτιλία, στα λιμάνια, στην αεροπορία, στη βιομηχανία, στον τουρισμό. Αυτό κάνουμε.

Ευελπιστώ οι πρέσβεις μας και τα γραφεία μας, αυτό είναι το σημαντικό, να κάνουν τα παρεπόμενα των επισκέψεων, να υπάρξει το follow-up με αποτέλεσμα.

Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω και πάλι για την υποστήριξή σας».

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