Διπλωματικές «μάχες» του Ιράν εν όψει συνόδου BRICS: Κοινή έρευνα με Ιράκ για πεδία εκτόξευσης drones – Το Μπαχρέιν αποκλείει κάθε συνάντηση για τα Στενά του Ορμούζ

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Σε ένα ολοένα πιο σύνθετο διπλωματικό και γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, το Ιράν επιχειρεί να ενισχύσει τις περιφερειακές του επαφές και να διαμορφώσει νέες ισορροπίες, την ώρα που οι εντάσεις γύρω από τις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς της περιοχής παραμένουν υψηλές. Εν όψει της συνόδου των BRICS, η Τεχεράνη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς διπλωματικών κινήσεων, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Φάλεχ αλ-Ζαΐντι συμφώνησε σε ένα ιρανικό αίτημα για μία κοινή έρευνα σχετικά με τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης drones κοντά στα σύνορα Ιράκ-Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η έρευνα θα εξετάσει τι συνθήκες γύρω από τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης κοντά στην περιοχή των συνόρων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετά τη χρήση τους για επιθέσεις κατά του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία.

Μπαχρέιν: Αποκλείεται κάθε συνάντηση με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ μέχρι την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος σε οποιαδήποτε συνάντηση με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, μέχρι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ν’ αποκατασταθούν, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Η Μόσχα ανησυχεί για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ γίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντας την ανησυχία της Μόσχας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι αντάρτες Χούθι που συνδέονται με το Ιράν έφτασαν στο στρατηγικής σημασίας νησί Πέριμ στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ την Παρασκευή, δήλωσαν τέσσερις πηγές της κυβέρνησης της Υεμένης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σφίγγοντας τη λαβή αποκλεισμού σε μία σημαντική ναυτιλιακή δίοδο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, διευρύνοντας έτσι, το πεδίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συνάντηση του Ιρανού προέδρου με τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε με τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Καλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν σήμερα στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο της συνόδου των κρατών-μελών της ομάδας BRICS, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Χ, η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία.

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