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18.09.2026 16:56

Επιμένει ο Φλωρίδης στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν»: «Δεν πρέπει να μείνουνε ακυβέρνητοι ούτε μία ώρα – Πήραμε την Ασπίδα του Αχιλλέα για να μην γίνει ντου»

18.09.2026 16:56
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Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει την εθνική σταθερότητα της χώρας.

Απαντώντας στη φράση του Νίκου Ανδρουλάκη «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη ούτε μία ώρα. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία».

Αναφερόμενος στην Τουρκία είπε: «Γιατί τώρα θα πληρώσουμε 3,5 δισ. ευρώ στους Ισραηλινούς, και σωστά, για να πάρουμε την Ασπίδα του Αχιλλέα; Για να μην γίνει ντου. Η χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη σε οτιδήποτε μπορεί να την απειλήσει».

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