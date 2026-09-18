Επιμένει ο Φλωρίδης στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν»: «Δεν πρέπει να μείνουνε ακυβέρνητοι ούτε μία ώρα – Πήραμε την Ασπίδα του Αχιλλέα για να μην γίνει ντου»

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Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει την εθνική σταθερότητα της χώρας.
Απαντώντας στη φράση του Νίκου Ανδρουλάκη «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη ούτε μία ώρα. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία».
Αναφερόμενος στην Τουρκία είπε: «Γιατί τώρα θα πληρώσουμε 3,5 δισ. ευρώ στους Ισραηλινούς, και σωστά, για να πάρουμε την Ασπίδα του Αχιλλέα; Για να μην γίνει ντου. Η χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη σε οτιδήποτε μπορεί να την απειλήσει».
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