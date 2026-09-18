Θάνατος Μαζωνάκη: «Σκότωσες το καλύτερο παιδί φώναζαν οι άλλες κρατούμενες» – Το πρώτο 24ωρο Θεοδωρόπουλου και Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού

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Με αντιδράσεις από άλλους κρατούμενους ήρθε αντιμέτωπο το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν πέρασε το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κρατούμενες σήκωσαν πανό με τη φράση «Για πάντα Μαζώ», φώναζαν κατά διαστήματα το όνομά του, ενώ ακούστηκαν και έντονες αποδοκιμασίες σε βάρος της 56χρονης γιατρού, ενώ σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, που μίλησε στο Live News φώναζαν «σκότωσες το καλύτερο παιδί».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η 56χρονη φέρεται να ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση κατά την άφιξή της. Στα πρώτα λεπτά στον προθάλαμο της γυναικείας πτέρυγας εμφανιζόταν αμίλητη και ιδιαίτερα προβληματισμένη για όσα θα ακολουθούσαν.

Η γιατρός τοποθετήθηκε στο κελί στο οποίο μέχρι πρόσφατα κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ώρου της στη φυλακή, ενδιαφέρθηκε κυρίως για το επισκεπτήριο, ρωτώντας ποιες ημέρες και ώρες μπορούν να τη βλέπουν οι δικοί της άνθρωποι, αλλά και με ποιον τρόπο μπορούν να της καταθέτουν χρήματα.

Σταμάτησε την ολιγόωρη απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

Σε διαφορετική ψυχολογική κατάσταση εμφανίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Συνομίλησε για λίγο με συγκρατούμενούς του και επέμεινε ότι δεν έχει ευθύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, αποφάσισε να σταματήσει την απεργία πείνας, λίγων ωρών, που είχε ξεκινήσει.

Στις συζητήσεις του μέσα στη φυλακή φέρεται να επιρρίπτει την ευθύνη στη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπήρξε ποτέ δικός του ασθενής.

«Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν με προσοχή όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, επιχειρώντας να σχηματίσουν την πλήρη εικόνα για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο δελτίο των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι είχαν κληθεί στο ιατρείο.

«Οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή», αναφέρουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το MEGA, στο καταγραφικό του μηχανήματος φέρεται να αποτυπώνεται αύξηση της φλεβικής πίεσης του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ήχησαν πέντε συναγερμοί, ενώ εξετάζεται τι ακριβώς συνέβη και πώς αντέδρασαν οι εμπλεκόμενοι.

Ασθενής που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί:

«Στο ιατρείο πήγα στις 15:30. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις, μου ήρθε στις 16:06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με τον γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μία φωνή που του φώναξε να πάει κι εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση. Μετά από 6-7 λεπτά, άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε πως πρέπει να σταματήσουμε και πως θα με ειδοποιήσουν εκ νέου».

Υπό έρευνα τα οικονομικά του ζευγαριού και το κλειστό χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή

Παράλληλα με την έρευνα για όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο, εξετάζεται και η οικονομική δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνά τα οικονομικά τους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει ήδη εστιάσει σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Στην έρευνα υπάρχει ακόμη ένα κομμάτι που παραμένει άγνωστο: το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα. Το χρηματοκιβώτιο παραμένει κλειστό, καθώς συγγενείς του τραγουδιστή έχουν αναφέρει ότι δεν γνωρίζουν τον κωδικό ούτε διαθέτουν τα κλειδιά για να το ανοίξουν.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν τι συνέβη εκείνο το απόγευμα, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

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