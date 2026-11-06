Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας: Καρδιολογικές εξετάσεις μέσω Τηλεϊατρικής

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Αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες της Τηλεϊατρικής, δεκάδες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, υποβλήθηκαν σε καρδιολογικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας της περιοχής τους, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν ή να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Οι γιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είχαν την καθοδήγηση από τους εξειδικευμένους γιατρούς της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», μέσω του προηγμένου ψηφιακού δικτύου Τηλεϊατρικής, όπως επισημαίνει σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Με αυτόν τον σύγχρονο τρόπο οι πολίτες υποβλήθηκαν με ασφάλεια στις απαραίτητες καρδιολογικές εξετάσεις και έλαβαν αξιόπιστη ιατρική γνωμάτευση, γλυτώνοντας την ταλαιπωρία μιας μετακίνησης σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας ή της Πελοποννήσου.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της περιφέρειας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της καρδιολόγου Διονυσία Σταθοπούλου Επιμελήτρια Β’ στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας», η οποία παρείχε την επιστημονική της υποστήριξη και την απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση των περιστατικών εξ αποστάσεως, συμβάλλοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξε το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο αξιοποίησε με επαγγελματισμό τα νέα ιατρικά συστήματα.

Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6η Υ.ΠΕ.) και τη συνδρομή των αρμόδιων Τμημάτων Πληροφορικής, τα οποία διασφάλισαν την αδιάλειπτη λειτουργία των ψηφιακών υποδομών. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η συνεργασία ανάμεσα στις υγειονομικές δομές ενισχύει την ποιότητα της φροντίδας. Το Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας, ενδυναμώνοντας την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους τους πολίτες της περιοχής.

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