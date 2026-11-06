Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ συνελήφθη στη Φλόριντα για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

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Ο αποξενωμένος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος, συνελήφθη για κατοχή παιδικής πορνογραφίας στη Φλόριντα την Παρασκευή, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες φέρονται να συνέλαβαν τον Τόμας τον πρεσβύτερο, 82 ετών, στο γηροκομείο Maravida Senior Living στο Λέικλαντ της Φλόριντα.

Ο Τόμας ο πρεσβύτερος βρισκόταν υπό έρευνα από το Αστυνομικό Γραφείο της πόλης Σεμπού στις Φιλιππίνες, αφού υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών φέρεται να ανακαλύφθηκε στο σπίτι του και παραδόθηκε στην τοπική αστυνομία από τον γιο του, Τόμας Μαρκλ τον νεότερο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, ο Τόμας ο νεότερος, 60 ετών, είπε ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες – μερικές φέρεται να απεικόνιζαν κορίτσια ηλικίας μεταξύ 10 και 11 ετών να επιδίδονται σε «σεξουαλικές πράξεις» – σε κουτιά αποθήκευσης που φυλάσσονταν ανάμεσα σε οικογενειακά «ενθύμια».

«Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου», δήλωσε ο Τόμας ο νεότερος στο μέσο ενημέρωσης.

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