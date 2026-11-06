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06.11.2026 19:33

EKT: Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ

06.11.2026 19:33
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  • Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης,...

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Την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σήμερα, είναι του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και του Ολλανδού Κλάας Νοτ. Το Eurogroup θα εξετάσει τις προτάσεις στη συνεδρίαση της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, ενόψει της πρόωρης αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Eurogroup και διαβούλευση με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απαιτείται υποστήριξη από τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της ευρωζώνης και τουλάχιστον 65% του πληθυσμού της.

Ο ντε Κος είναι πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), ενώ ο Νοτ διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας.

Στην ανακοίνωσή του για τις υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου της ΕΚΤ, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής:

«Στις 29 Οκτωβρίου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι θα παραιτηθεί από τη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Γι’ αυτό ξεκίνησα τη διαδικασία για τον διορισμό διαδόχου τής προέδρου της ΕΚΤ και ζήτησα από τα κράτη μέλη να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως σήμερα, 6 Νοεμβρίου.

Μέχρι την προθεσμία, έλαβα δύο υποψηφιότητες:

Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος (Ισπανία)

Κλάας Νοτ (Ολλανδία)

Στην επόμενη συνεδρίασή του, στις 9 Νοεμβρίου, το Eurogroup θα αποτυπώσει αυτές τις υποψηφιότητες».

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