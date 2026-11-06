«Αποψιλώνεται» το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – Τρεις παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του, μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Takeaways by to pontiki AI Τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς αποδέχθηκε την παραίτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για το Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Άιζενμπεργκ.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες, παραιτήθηκε από τη θέση του, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστούν οι λόγοι της αποχώρησής του.

Επιπλέον, η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων, Χαρμίτ Ντίλον, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

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Τις τρεις έφτασαν οι παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ, αμέσως μετά την εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς ανέφερε στο Χ ότι αποδέχθηκε την παραίτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για το Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Άιζενμπεργκ, από το Υπουργείο. «Έχει υπηρετήσει με άριστα, ενισχύοντας την ικανότητα του έθνους μας να αντιμετωπίζει απειλές, τόσο εξωτερικές όσο και εγχώριες.



Υπό την ηγεσία του, το Τμήμα προώθησε την αποστολή του Προέδρου Τραμπ να κάνει την Αμερική ασφαλή, διώκοντας τρομοκράτες και συνεργαζόμενο με τους εταίρους μας στις αρχές επιβολής του νόμου για την αποτροπή σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά του αμερικανικού λαού.



Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Τζον στην υπηρεσία του Προέδρου Τραμπ ως αξιωματούχος και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Είμαστε ευγνώμονες για τα πολλά χρόνια δέσμευσής του στην προστασία του έθνους μας και του ευχόμαστε συνεχή επιτυχία».

Today I accepted the resignation of Assistant Attorney General for the National Security Division John Eisenberg from the Department of Justice. He has served with distinction, strengthening our nation’s ability to address threats, both foreign and domestic.



Under his… — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 6, 2026

Λίγο νωρίτερα, την παραίτησή του υπέβαλε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες, που επέβλεψε έρευνες σχετικά με παλαιότερες ποινικές υποθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπό την ιδιότητά του ως ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μαϊάμι.

Ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, ο Κινιόνες βρέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών του Τραμπ να εργαλειοποιήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να εκδικηθεί τους πολιτικούς του αντιπάλους.

JUST IN: US Attorney whose office oversaw Trump's election conspiracy probe resigns https://t.co/hjD8708MnG pic.twitter.com/wssnPk4bTo November 6, 2026

Το γραφείο του ήταν επιφορτισμένο με τη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων που αφορούσαν τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων από τον Τραμπ μετά την αποχώρησή του από το προεδρικό αξίωμα το 2021, καθώς και τις επαφές της προεκλογικής του εκστρατείας με τη Ρωσία κατά τις εκλογές του 2016, μεταξύ άλλων ζητημάτων. Οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμής.

Η παραίτηση αυτή σηματοδοτεί την αποχώρηση του τρίτου ανώτερου αξιωματούχου του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Δεν κατέστη άμεσα σαφές για ποιον λόγο παραιτήθηκε ο Κινιόνες. Σε δήλωσή του στο X, ο ίδιος ανέφερε ότι η παραίτησή του τίθεται σε ισχύ από σήμερα Παρασκευή, λέγοντας ότι ήταν τιμή να υπηρετήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση.

U.S. Attorney for the Southern District of Florida Jason A. Reding Quiñones had submitted his resignation, the second high-profile resignation at the Justice Department this week following massive midterm losses by Republicans. https://t.co/gyIcJAP7ry — NBC News (@NBCNews) November 6, 2026

«Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία του Τζέισον στην καταπολέμηση του βίαιου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και του διακρατικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δίωξης κατά του Ραούλ Κάστρο», τόνισε ο Μπλανς σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο της Κούβας.

Το γραφείο του είχε επίσης ασκήσει ποινικές διώξεις κατά του Κάστρο, στο πλαίσιο μιας σημαντικής κλιμάκωσης της εκστρατείας πίεσης που ασκούσε η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον της κομμουνιστικής χώρας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στερείται πλέον ηγεσίας σε δύο από τις βασικές του πρωτοβουλίες: την επανεξέταση παλαιότερων ερευνών και τη στόχευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Χαρμίτ Ντίλον, αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων στο υπουργείο Δικαιοσύνης παραιτήθηκε χθες.

Trump ally leading Justice Department civil rights unit to resign, sources say https://t.co/ubuvfMMife — Reuters Legal (@ReutersLegal) November 5, 2026

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