Έρχονται Χριστούγεννα και η Ευρώπη στολίζεται – Οι 10 πόλεις που ανοίγουν τις γιορτινές αγορές τους

Takeaways by to pontiki AI Οι ευρωπαϊκές πόλεις ξεκινούν σταδιακά τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα, με τις πρώτες χριστουγεννιάτικες αγορές να ανοίγουν τις πύλες τους από τις αρχές Νοεμβρίου.

Το Μπέρμιγχαμ εγκαινίασε τη χριστουγεννιάτικη περίοδο στις 5 Νοεμβρίου, ενώ η Βιέννη ακολούθησε την επόμενη ημέρα με εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως τις αρχές του 2027.

Ο βρετανικός Independent ξεχώρισε δέκα εντυπωσιακές ευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Βουδαπέστη, την Κοπεγχάγη, τη Λιλ, τη Μπριζ, το Βερολίνο, τη Βασιλεία, το Στρασβούργο και το Ζάγκρεμπ.

Οι αγορές αυτές προσφέρουν στους επισκέπτες παραδοσιακά εδέσματα, χειροποίητα δώρα και ποικίλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μεταμορφώνοντας τις ιστορικές πλατείες των πόλεων σε γιορτινά σκηνικά με χιλιάδες λαμπιόνια.

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Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τα Χριστούγεννα, παρόλο που βρισκόμαστε στις αρχές Νοεμβρίου, ωστόσο η Ευρώπη αρχίζει ήδη να κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς.

Χιλιάδες λαμπιόνια φωτίζουν ιστορικές πλατείες, ξύλινα σπιτάκια γεμίζουν με παραδοσιακά γλυκίσματα και χειροποίητα δώρα, ενώ το άρωμα του ζεστού κρασιού με μπαχαρικά σηματοδοτεί την έναρξη της πιο γιορτινής περιόδου του χρόνου.

Από την 5η Νοεμβρίου, οι πρώτες χριστουγεννιάτικες αγορές άνοιξαν τις πύλες τους, με το Μπέρμιγχαμ να δίνει το σύνθημα και τη Βιέννη να ακολουθεί το Σάββατο (07/11).

Ο βρετανικός Independent ξεχωρίζει δέκα από τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης για το 2026, από τις παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας και της Αυστρίας μέχρι τη γαλλική «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων».

5 Νοεμβρίου – Μπέρμιγχαμ, Βρετανία

Το Μπέρμιγχαμ άνοιξε πρώτο τη χριστουγεννιάτικη αυλαία, με τη διάσημη Frankfurt Christmas Market να ξεκινά χθες και να διαρκεί έως τις 24 Δεκεμβρίου. Η Victoria Square μετατρέπεται σε μια μικρή γερμανική γωνιά, καθώς φιλοξενεί τη μεγαλύτερη γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά εκτός Γερμανίας και Αυστρίας.

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Παραδοσιακά λουκάνικα bratwurst, σνίτσελ, ζεστό κρασί και χειμωνιάτικες λιχουδιές δημιουργούν ένα σκηνικό που παραπέμπει στις ιστορικές αγορές της Φρανκφούρτης. Σε κοντινή απόσταση, η αγορά της Cathedral Square φιλοξενεί περίπου 50 εμπόρους με χειροποίητα δώρα και εορταστικά εδέσματα.

6 Νοεμβρίου – Βιέννη, Αυστρία

Από σήμερα, 6 Νοεμβρίου, η αυστριακή πρωτεύουσα αρχίζει να φορά τα γιορτινά της, με τη χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το επιβλητικό ανάκτορο Σενμπρούν να ανοίγει τις πύλες της έως τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Περισσότερες από δώδεκα αγορές μεταμορφώνουν σταδιακά τη Βιέννη σε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα στολισμένα ξύλινα σπιτάκια, να δοκιμάσουν αυστριακές λιχουδιές και να αναζητήσουν παραδοσιακά δώρα στην ιστορική αγορά Freyung. Ξεχωρίζουν επίσης το χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλατεία Μαρία Θηρεσία και το παγοδρόμιο Vienna Ice World.

13 Νοεμβρίου – Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Η Βουδαπέστη συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που ξεκινούν νωρίς τους χριστουγεννιάτικους εορτασμούς, με τις αγορές της να ανοίγουν στις 13 Νοεμβρίου και να λειτουργούν μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Η πλατεία Vorosmarty γεμίζει με ξύλινα σπιτάκια, παραδοσιακά προϊόντα και γιορτινές λιχουδιές, ενώ η περιοχή μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου φιλοξενεί ακόμη μία εντυπωσιακή αγορά με παγοδρόμιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυθεντική λαϊκή τέχνη και στα χειροποίητα δώρα, ενώ η μυρωδιά της κανέλας από τα περίφημα chimney cakes κυριαρχεί στους δρόμους.

13 Νοεμβρίου – Κοπεγχάγη, Δανία

Την ίδια ημέρα, η Κοπεγχάγη υποδέχεται τη χριστουγεννιάτικη περίοδο στους ιστορικούς κήπους Τίβολι, όπου η αγορά θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2027.

Ο διάσημος χώρος ψυχαγωγίας γεμίζει με χιλιάδες φωτάκια, στολισμένους πάγκους και γιορτινές δραστηριότητες, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πατινάζ στο παγοδρόμιο. Μία από τις πιο ιδιαίτερες εκδηλώσεις πραγματοποιείται στις 13 Δεκεμβρίου, όταν φωτισμένα καγιάκ διασχίζουν τα κανάλια της πόλης στο πλαίσιο της παραδοσιακής παρέλασης της Αγίας Λουκίας.

18 Νοεμβρίου – Λιλ, Γαλλία

Στη βόρεια Γαλλία, η Λιλ ανοίγει τη χριστουγεννιάτικη αγορά της στις 18 Νοεμβρίου, με τις εκδηλώσεις να διαρκούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.

Η πλατεία Rihour γεμίζει με παραδοσιακά ξύλινα σπιτάκια που πωλούν παιχνίδια, δώρα και γαλλικές λιχουδιές, όπως η ταρτιφλέτ με λιωμένο τυρί και οι βάφλες με σοκολάτα. Στη γειτονική Grand-Place δεσπόζει μια τεράστια ρόδα, ενώ κάθε Παρασκευή στις 18:00 η χριστουγεννιάτικη αγορά ζωντανεύει με μουσικούς, καλλιτέχνες πάνω σε φωτισμένα ξυλοπόδαρα και εορταστικές παραστάσεις.

20 Νοεμβρίου – Μπριζ, Βέλγιο

Η μεσαιωνική Μπριζ μετατρέπεται σε ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Winter Glow.

Bruges Christmas Market in Belgium 🇧🇪 pic.twitter.com/bRYyCie6ib — Travel Hiking View (@hikingview) December 1, 2025

Τα ιστορικά κτήρια της πόλης φωτίζονται με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ στην κεντρική πλατεία Markt και στη Simon Stevinplein στήνονται πάγκοι με χειροποίητα προϊόντα, παραδοσιακά εδέσματα και υπαίθρια μπαρ. Τα γραφικά κανάλια και η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της Μπριζ συμπληρώνουν το εντυπωσιακό εορταστικό σκηνικό.

23 Νοεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία

Το Βερολίνο διαθέτει περισσότερες από 80 χριστουγεννιάτικες αγορές, οι οποίες απλώνονται σε διαφορετικές γειτονιές και προάστια. Οι περισσότερες αναμένεται να λειτουργούν έως τις 23 Νοεμβρίου, ενώ αρκετές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Η μεγαλύτερη αγορά βρίσκεται στην ιστορική συνοικία Σπαντάου, στα δυτικά της πόλης. Στην κεντρική Gendarmenmarkt οι επισκέπτες απολαμβάνουν την παραδοσιακή γερμανική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ενώ η Alexanderplatz προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, με μεσαιωνική αγορά, καρουζέλ παλαιού τύπου και πίστα για πατινάζ με ρόδες.

26 Νοεμβρίου – Βασιλεία, Ελβετία

Στις 26 Νοεμβρίου σειρά παίρνει η Βασιλεία, με τη χριστουγεννιάτικη αγορά της να λειτουργεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

Συνολικά 155 πάγκοι απλώνονται στις πλατείες Münsterplatz και Barfüsserplatz, προσφέροντας παραδοσιακά δώρα και ελβετικές γεύσεις, όπως ρακλέτ με λιωμένο τυρί και λουκάνικα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να θαυμάσουν τη φωτισμένη πόλη από τον πύργο του Αγίου Μαρτίνου στον καθεδρικό ναό, αλλά και να αγοράσουν χειροποίητα στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους.

December is just around the corner, and the festive magic is coming to life! ✨



Did you know that #Switzerland, especially #Basel, has been named among the best places in the world to enjoy Christmas markets by @CNNTravel? 🎄🇨🇭



What’s your favorite #ChristmasMarket in the… pic.twitter.com/SPW6NxleL3 — About Switzerland (@AbtSwitzerland) November 24, 2024

27 Νοεμβρίου – Στρασβούργο, Γαλλία

Η αποκαλούμενη «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων» ετοιμάζεται να ανοίξει τη διάσημη αγορά της στις 27 Νοεμβρίου, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται στις 24 Δεκεμβρίου.

Το Στρασβούργο φιλοξενεί μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Γαλλίας. Περίπου 100 πάγκοι στήνονται στην πλατεία Broglie, ενώ γύρω από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό οι επισκέπτες ανακαλύπτουν παραδοσιακές γεύσεις της Αλσατίας.

28 Νοεμβρίου – Ζάγκρεμπ, Κροατία

Το Ζάγκρεμπ ολοκληρώνει τη δεκάδα, με τους χριστουγεννιάτικους εορτασμούς να ξεκινούν στις 28 Νοεμβρίου και να διαρκούν μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2027.

Τουλάχιστον δώδεκα αγορές καταλαμβάνουν πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους και υπόγειες στοές, μετατρέποντας την κροατική πρωτεύουσα σε ένα μεγάλο γιορτινό χωριό.

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