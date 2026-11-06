«Ντου» Ολλανδών ακτιβιστών σε εργοτάξιο data center της Microsoft την ώρα που τα κέντρα δεδομένων «ξεφυτρώνουν» παντού στην Ευρώπη (Video)

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Διαδηλωτές “μπούκαραν” σε εργοτάξιο κέντρου δεδομένων (data center) της Microsoft στο Άμστερνταμ κατά την έναρξη διήμερων διαδηλώσεων στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης παγκοσμίως αντίδρασης κατά της ραγδαίας επέκτασης υπολογιστικής δύναμης που απαιτείται για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ/AI).

Ακτιβιστικές ομάδες ανακοίνωσαν δράσεις σε 16 χώρες σήμερα και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τον συνασπισμό “Stop Dirty Data Centres“, που συνενώνει περιβαλλοντικές οργανώσεις και καμπάνιες για τα δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο πίσω από εκκλήσεις για παύση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Protesters break into Microsoft data center site in Amsterdam https://t.co/jahnXNkWDX — Reuters (@Reuters) November 6, 2026

Στο Άμστερνταμ, τουλάχιστον 100 ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στο εργοτάξιο κέντρου δεδομένων για την ΤΝ της Microsoft, σχηματίζοντας αλυσίδα προτού εισέλθουν στο εργοτάξιο, σκαρφαλώνοντας σε γερανούς, κρεμώντας μπαλόνια και χορεύοντας ενώ η αστυνομία παρέμενε σε ετοιμότητα.

Μεταξύ άλλων δράσεων που σχεδιάζονται είναι πορεία στο Δουβλίνο, διαμαρτυρία έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στη Βαρσοβία και διαδήλωση κατά ενός άλλου κέντρου δεδομένων της Microsoft στη Δανία.

Η Microsoft δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των ανθρώπων για το πρότζεκτ και σέβεται το δικαίωμά τους να εκφράζουν ειρηνικά την αντίθεσή τους αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Οι αντιδράσεις αυξάνονται, από την Ισπανία μέχρι την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι τεχνολογικές μετοχές προκάλεσαν για δεύτερη ημέρα μεγάλες απώλειες λόγω ανησυχιών ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα οδηγήσει σε πιο αυστηρές ρυθμίσεις απέναντι στην εκτίναξη της ΤΝ.

Protesters in Amsterdam break into a construction site for a new Microsoft data center, climbing over temporary fencing and raising slogans against the project. https://t.co/Kv0ky1Pdwt November 6, 2026

Οι ακτιβιστές λένε πως τα κέντρα δεδομένων πιέζουν τον εφοδιασμό σε ηλεκτρισμό και νερό, ανταγωνίζονται τα νοικοκυριά και άλλες επιχειρήσεις για σπάνιους πόρους και απειλούν κλιματικούς στόχους. Επισημαίνουν επίσης τις απώλειες θέσεων εργασίας και ενδεχόμενους κινδύνους στην προσωπική και εθνική ασφάλεια απο τη συγκέντρωση εξουσίας από ιδιωτικές και μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες.

Οι τεχνολογικές εταιρίες υποστηρίζουν ότι τα κέντρα δεδομένων είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθεί η παγκόσμια ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική νέφους και παρέχουν κρίσιμες υποδομές για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και καταναλωτές.

Η Stop Dirty Data Centres λέει ότι δεν είναι κατά της προόδου ούτε ζητάει να κλείσουν τα υφιστάμενα κέντρα δεδομένων, αλλά λέει ότι η κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων πρέπει να σταματήσει μέχρι οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν πιο σαφείς κανόνες.

Η Ευρώπη είναι διχασμένη ανάμεσα στη φιλοδοξία να φθάσει τις ΗΠΑ και την Ασία στην ανάπττυξη της ΤΝ ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα, και στη διατήρηση γενικά πιο αυστηρών ελέγχων και προστασίας του κοινού.

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