search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 19:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 18:41

«Ντου» Ολλανδών ακτιβιστών σε εργοτάξιο data center της Microsoft την ώρα που τα κέντρα δεδομένων «ξεφυτρώνουν» παντού στην Ευρώπη (Video)

06.11.2026 18:41
aktivistes data centers

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Διαδηλωτές “μπούκαραν” σε εργοτάξιο κέντρου δεδομένων (data center) της Microsoft στο Άμστερνταμ κατά την έναρξη διήμερων διαδηλώσεων στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης παγκοσμίως αντίδρασης κατά της ραγδαίας επέκτασης υπολογιστικής δύναμης που απαιτείται για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ/AI).

Ακτιβιστικές ομάδες ανακοίνωσαν δράσεις σε 16 χώρες σήμερα και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τον συνασπισμό “Stop Dirty Data Centres“, που συνενώνει περιβαλλοντικές οργανώσεις και καμπάνιες για τα δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο πίσω από εκκλήσεις για παύση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Στο Άμστερνταμ, τουλάχιστον 100 ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στο εργοτάξιο κέντρου δεδομένων για την ΤΝ της Microsoft, σχηματίζοντας αλυσίδα προτού εισέλθουν στο εργοτάξιο, σκαρφαλώνοντας σε γερανούς, κρεμώντας μπαλόνια και χορεύοντας ενώ η αστυνομία παρέμενε σε ετοιμότητα.

Μεταξύ άλλων δράσεων που σχεδιάζονται είναι πορεία στο Δουβλίνο, διαμαρτυρία έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στη Βαρσοβία και διαδήλωση κατά ενός άλλου κέντρου δεδομένων της Microsoft στη Δανία.

Η Microsoft δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των ανθρώπων για το πρότζεκτ και σέβεται το δικαίωμά τους να εκφράζουν ειρηνικά την αντίθεσή τους αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Οι αντιδράσεις αυξάνονται, από την Ισπανία μέχρι την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι τεχνολογικές μετοχές προκάλεσαν για δεύτερη ημέρα μεγάλες απώλειες λόγω ανησυχιών ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα οδηγήσει σε πιο αυστηρές ρυθμίσεις απέναντι στην εκτίναξη της ΤΝ.

Οι ακτιβιστές λένε πως τα κέντρα δεδομένων πιέζουν τον εφοδιασμό σε ηλεκτρισμό και νερό, ανταγωνίζονται τα νοικοκυριά και άλλες επιχειρήσεις για σπάνιους πόρους και απειλούν κλιματικούς στόχους. Επισημαίνουν επίσης τις απώλειες θέσεων εργασίας και ενδεχόμενους κινδύνους στην προσωπική και εθνική ασφάλεια απο τη συγκέντρωση εξουσίας από ιδιωτικές και μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες.

Οι τεχνολογικές εταιρίες υποστηρίζουν ότι τα κέντρα δεδομένων είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθεί η παγκόσμια ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική νέφους και παρέχουν κρίσιμες υποδομές για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και καταναλωτές.

Η Stop Dirty Data Centres λέει ότι δεν είναι κατά της προόδου ούτε ζητάει να κλείσουν τα υφιστάμενα κέντρα δεδομένων, αλλά λέει ότι η κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων πρέπει να σταματήσει μέχρι οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν πιο σαφείς κανόνες.

Η Ευρώπη είναι διχασμένη ανάμεσα στη φιλοδοξία να φθάσει τις ΗΠΑ και την Ασία στην ανάπττυξη της ΤΝ ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα, και στη διατήρηση γενικά πιο αυστηρών ελέγχων και προστασίας του κοινού.

Διαβάστε επίσης:

Telegraph: Η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει S-400 στο Ιράν

Αισιόδοξος για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Άιζενκοτ – Σχέδιο τεσσάρων σημείων για τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ συνελήφθη στη Φλόριντα για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
44xronos-dolofonia-loutraki
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ακόμη φόνους ομολόγησε ο 44χρονος που συνελήφθη για την άγρια διπλή δολοφονία στο Λουτράκι το 2020 – Αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου έναντι αμοιβής

europaiki_kentriki_trapeza
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EKT: Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ

36xronos_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

ypourgeio dikiosinis trump ipa – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Αποψιλώνεται» το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – Τρεις παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του, μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

mitsotakis-politiki-epitropi-113-new (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Οι 11 υποψηφιότητες που φέρνουν αναστάτωση - Πού πιέζονται οι εν ενεργεία βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 19:50
44xronos-dolofonia-loutraki
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ακόμη φόνους ομολόγησε ο 44χρονος που συνελήφθη για την άγρια διπλή δολοφονία στο Λουτράκι το 2020 – Αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου έναντι αμοιβής

europaiki_kentriki_trapeza
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EKT: Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ

36xronos_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του

1 / 3