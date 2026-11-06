Telegraph: Η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει S-400 στο Ιράν

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Η Ρωσία και το Ιράν συζητούν την προμήθεια των προηγμένων συστημάτων αεράμυνας S-400 στην Τεχεράνη, ανέφερε την Παρασκευή η Telegraph, επικαλούμενη Ιρανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ιρανική πλευρά είναι αισιόδοξη για την πολυαναμενόμενη παράδοση των S-400, μετά τις συνομιλίες του επικεφαλής ασφαλείας του Ανώτατου Ηγέτη Μοχτάμπα Χαμενεΐ, Μοχσέν Ρεζάι, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Ο Πούτιν και ο Ρεζάι συζήτησαν επίσης την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Το δημοσίευμα ήρθε μετά τη διατύπωση αμφιβολιών από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Τεχεράνη.

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