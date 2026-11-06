Αυστραλία: Γυναίκα έσωσε μωρό κοάλα από πύθωνα – Η συγκινητική επανένωση με τη μητέρα του (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια βόλτα με τον σκύλο της στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας εξελίχθηκε σε μια απρόσμενη επιχείρηση διάσωσης για μια γυναίκα, η οποία εντόπισε ένα μικρό κοάλα με έναν πύθωνα τυλιγμένο γύρω από το σώμα του. Δίπλα στο μωρό κοάλα βρισκόταν και η μητέρα του, η οποία προσπαθούσε να απομακρύνει το φίδι και να σώσει το μικρό της. Η γυναίκα παρενέβη και κατάφερε να απελευθερώσει το μικρό ζώο και να το επανενώσει με τη μητέρα του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στο φυσικό καταφύγιο Γουάιτς Χιλ, στην περιοχή Καμπ Χιλ, όπως μετέδωσαν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Πρωταγωνίστρια του περιστατικού ήταν η Νελ Ζιρέ, η οποία βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τον σκύλο της, τον Πλούτο. Ενώ κινούνταν στο μονοπάτι, άκουσε έναν έντονο θόρυβο από πουλιά, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων.

Ακολουθώντας τον ήχο, βρέθηκε μπροστά στη σκηνή της επίθεσης. Ένα μωρό κοάλα είχε παγιδευτεί από έναν πύθωνα, ενώ η μητέρα του προσπαθούσε με τα πόδια της να διώξει το φίδι και να προστατεύσει το μικρό της.

«Το μικρό με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια, πανικόβλητο, ενώ η μητέρα του γρατζουνούσε τον πύθωνα προσπαθώντας να το απελευθερώσει», περιέγραψε η ίδια στο αυστραλιανό δίκτυο ABC.

«Το σήκωσα και άρχισα να ξετυλίγω το φίδι»

Η Νελ δεν δίστασε να πλησιάσει τα ζώα. Άμεσα έπιασε το μωρό κοάλα και άρχισε να ξετυλίγει το φίδι από πάνω του. «Δεν ήξερα αν το μωρό ανέπνεε ή αν είχε σπασμένα πλευρά. Απλώς το σήκωσα και άρχισα να ξετυλίγω το φίδι», ανέφερε.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Ξαφνικά κρατούσα το φίδι στο ένα χέρι και το μικρό κοάλα είχε γαντζωθεί στον αριστερό μου ώμο και έκλαιγε», πρόσθεσε.

Στο σημείο βρέθηκε και ένας περαστικός, ο οποίος προσφέρθηκε να συνδράμει. Όταν όμως η γυναίκα τού ζήτησε να αναλάβει τον πύθωνα, εκείνος δεν δέχθηκε και περιορίστηκε στη φύλαξη του σκύλου της.

Μόλις το μικρό κοάλα απελευθερώθηκε, η Νελ έλεγξε την αναπνοή του και την κινητικότητα των άκρων του. Έπειτα, το πήγε στο δέντρο όπου είχε ανέβει η μητέρα του. Το ζωάκι κατάφερε να σκαρφαλώσει και να βρεθεί ξανά δίπλα της, με την περιπέτειά του να ολοκληρώνεται με αίσιο τέλος.

🐨 Woman saves baby koala from a python with her bare hands in Australia



While walking her dog in Brisbane, a lady heard a piercing squeal and discovered a python wrapped tightly around a baby koala. The joey's mother was desperately trying to fight off the snake.



The woman… pic.twitter.com/z88vbZkNYT — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026

«Όταν επέστρεψα, είδα τη μητέρα και το μωρό αγκαλιασμένα»

Η γυναίκα φρόντισε να απομακρύνει από την περιοχή και τον πύθωνα, ο οποίος είχε μήκος περίπου ενάμιση μέτρο, προκειμένου να αποτρέψει μια νέα επίθεση.

Όταν επέστρεψε στο ίδιο σημείο, μία με δύο ώρες αργότερα, διαπίστωσε ότι το μικρό είχε παραμείνει κοντά στη μητέρα του. «Είδα τη μητέρα και το μωρό αγκαλιασμένα. Έδειχναν τόσο ευτυχισμένα. Ήταν το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο», δήλωσε.

Το υλικό από τη διάσωση διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας συγκίνηση, αλλά και συζητήσεις γύρω από την παρέμβαση του ανθρώπου σε περιστατικά που εκτυλίσσονται στο φυσικό περιβάλλον.

Η Νελ, που δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας της άγριας ζωής, αποφάσισε να μοιραστεί το βίντεο με στόχο να αναδείξει τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα κοάλα. Σε ορισμένες περιοχές της Αυστραλίας, όπως το Κουίνσλαντ, τα συγκεκριμένα ζώα έχουν ενταχθεί στα είδη υπό εξαφάνιση. Η συρρίκνωση των φυσικών τους βιοτόπων, οι ασθένειες, οι πυρκαγιές και οι συγκρούσεις με οχήματα συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που απειλούν την επιβίωσή τους.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Εξέδωσε NAVTEX για το καλώδιο Σαουδικής Αραβίας-Ελλάδας – Αντιδράσεις από την Άγκυρα

Νέο κύμα ψευδών απειλών για βόμβες σε επιβατικές πτήσεις συγκλονίζει την Ευρώπη

Ένας νεκρός σε ελληνόκτητο πλοίο μετά από χτύπημα στον Περσικό











