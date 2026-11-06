Αισιόδοξος για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Άιζενκοτ – Σχέδιο τεσσάρων σημείων για τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

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Ο ηγέτης του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, εξέφρασε αισιοδοξία για την παραλαβή της προεδρικής εντολής για τον σχηματισμό νέας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης μετά από μετεκλογικές διαβουλεύσεις και παρουσίασε λεπτομερώς ένα δομημένο σχέδιο για τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα λάβει την επίσημη εντολή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Κράτους την επόμενη εβδομάδα, ο Άιζενκοτ τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νομοθετών τάσσεται υπέρ μιας άμεσης μετάβασης της εξουσίας για τη σταθεροποίηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.

Σε μια ανάρτηση στο X, μοιράστηκε ότι οι διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία αποκάλυψαν μια αποφασιστική προτίμηση μεταξύ των νομοθετών για την αντικατάσταση της τρέχουσας κυβέρνησης.

«Οι διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία αποκάλυψαν μια σαφή εικόνα που δεν αφήνει περιθώρια για ασάφεια: Η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Κνεσέτ υποστηρίζει την αλλαγή και τη θητεία μου ως πρωθυπουργού», δήλωσε.

«Αντίθετα, μόνο 46 μέλη της Κνεσέτ υποστηρίζουν τη συνέχιση της θητείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην πράξη, 74 μέλη της Κνεσέτ δεν έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στη συνέχιση της θητείας του Νετανιάχου».

מספר דברים ממני אליכם, אזרחי ישראל, לקראת כניסת שבת: ישראל נמצאת בעת חירום אמיתית, מוחשית ומסוכנת. הממשלה הנוכחית מאיימת ברמה הבסיסית ביותר על קיום הדמוקרטיה הישראלית, לא פחות מכך. כל זאת כשזירות המלחמה עודן פתוחות וכפופות גם הן לגחמות פוליטיות ואישיות. ישראל נמצאת כבר היום, בעיצומו של צונאמי מדיני מסוכן. על רקע זה, בימים האחרונים קידמתי מול שותפיי את התכנית להקמת ממשלת חירום לאומית. ההיגיון שבבסיסה: השבעת ממשלה במהירות האפשרית על בסיס ארבע מפלגות השינוי והתיקון הציוניות, והצטרפות כל מפלגה וכל חבר כנסת שיסכימו לארבעת עקרונות היסוד שלי, מיד, או בהדרגה. זהו צו השעה אל מול האתגרים האדירים והרי הגורל שניצבים בפני ישראל בעת חירום זו, מבית ומחוץ. חובה עלינו להביא במהרה הנהגה יציבה ואחראית, למנוע סבב בחירות נוסף ואת התבצרותו של ראש הממשלה היוצא נתניהו בלשכת ראש הממשלה. התבצרות מסוכנת שאנו עדים למחיריה הכבדים והדרמטיים, ביתר שאת, בימים האחרונים. ההתייעצויות בבית הנשיא העלו תמונה ברורה שלא משתמעת לשתי פנים: רוב מוחלט של חברי כנסת, תומכים בשינוי ובכהונתי כראש ממשלה. לעומת זאת, רק 46 חברי כנסת תומכים בהמשך כהונתו של בנימין נתניהו. בפועל, 74 חברי כנסת לא הביעו אמונם בהמשך כהונתו של נתניהו. מצב בו ראש ממשלת מעבר במיעוט, שאיבד את אמון העם בצורה כה קיצונית, ממשיך להפעיל את מערכת הביטחון ורשויות החוק, הוא מצב מסוכן שאסור שימשיך ולו ליום אחד. זוהי חומרת המצב ולכן ישנה דחיפות להחליף את הממשלה היוצאות. זוהי הכרעת העם, זהו רצון הבוחר – עבור כך ניתן לנו המנדט בבחירות. עבור מימוש רצון הבוחר, אני וצוותי מובילים עשרות שעות משא ומתן תחת חתירה נחושה להקמת ממשלת חירום. פגישות רבות, חלקן התפרסמו וחלקן לא – חלקן נערכות גם בשעות האחרונות. אני מוצא את שותפיי בגוש כמי שמבינים את גודל השעה. השגנו התקדמות משמעותית והבאנו גם פריצות דרך – בשקט ובצניעות, כשרב הנסתר על הגלוי. כך אנו פועלים. לא בתדרוכים בתקשורת ובספינים. כפי שהבטחתי לאורך הדרך: כשיהיה במה לעדכן, אני אעדכן אתכם בעצמי, כשאני מסתכל לכם, אזרחי ישראל, ישר בעיניים. כולי תקווה שבתחילת השבוע הבא אקבל את המנדט להקמת ממשלה. כאמור, אקדם את תכניתי להקמת ממשלת חירום לאומית המבוססת על ארבעה עקרונות: 1. הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. 2. קבלת ערכי מגילת העצמאות. 3. חובת שירות לכל – צבאי, לאומי ואזרחי, למען חיזוק צה"ל והגדלת שורותיו. 4.הכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות לפירוק כוחו הצבאי-שלטוני. בכוונתי לפנות לכל סיעות הבית ולהזמין את חבריהן להיות שותפים, אם הם נכונים לחתום על עקרונות אלו, תחת הנהגתי. עכשיו, או אחר כך. אזרחי ישראל, שותפיי וחבריי; אלו שבחרו בי, ואלו שלא – ישראל נמצאת בעת חירום. עלינו לייצב את הספינה, ולהחזיר את ישראל לחוף מבטחים. אני מתכוון לממש את המנדט שהעם נתן לי, ואת המנדט שהנשיא צפוי לתת לי, בחרדת קודש. זהו רגע מבחן למנהיגות ולאהבת המולדת, במלוא מובנן של המילים. מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים – ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום. הדבר לא ייסלח לו. ישראל צריכה מנהיגות יציבה, מאחדת ואחראית שזכתה לתמיכה ברורה מהעם וחברי הכנסת. זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. אני מתחייב. שבת שלום לכולם. November 6, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από μετεκλογικές διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Άιζενκοτ εξασφάλισε συνολικά 67 εγκρίσεις στην Κνεσέτ των 120 εδρών — ξεπερνώντας άνετα την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών — ενώ η δεξιά υποστήριξη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μειώθηκε σε μόλις 46 έδρες, αφού ο παραδοσιακός σύμμαχος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τόρα (UTJ) επέλεξε να απόσχει, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ερχόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε: «Είμαι γεμάτος ελπίδα ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα λάβω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης».

Η ομιλία του απεικoνίζει μια σοβαρή εικόνα της εσωτερικής σταθερότητας και της διεθνούς θέσης του Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις, ενώ τα μέτωπα πολέμου παραμένουν ανοιχτά.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πραγματική, απτή και επικίνδυνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή κυβέρνηση απειλεί, στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, την ίδια την ύπαρξη της ισραηλινής δημοκρατίας — τίποτα λιγότερο από αυτό», προειδοποίησε.

«Όλα αυτά ενώ τα μέτωπα πολέμου παραμένουν ανοιχτά και υπόκεινται επίσης σε πολιτικές και προσωπικές ιδιοτροπίες. Το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σήμερα, εν μέσω ενός επικίνδυνου πολιτικού τσουνάμι».

Επέκρινε τη συνεχιζόμενη θητεία του Νετανιάχου σε μεταβατική ιδιότητα, χαρακτηρίζοντάς την μη βιώσιμη για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση.

«Μια κατάσταση στην οποία ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός της μειοψηφίας, ο οποίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού με τόσο ακραίο τρόπο, συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί ούτε για μια μέρα», έγραψε ο Άιζενκοτ.

Για την επίλυση της κρίσης, περιέγραψε μια πρόταση για τη δημιουργία μιας ευρείας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που θα επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά σιωνιστικά κόμματα αλλαγής και επιδιόρθωσης, ανοίγοντας παράλληλα την πόρτα σε οποιαδήποτε παράταξη ή μεμονωμένο μέλος της Κνεσέτ που είναι πρόθυμο να υπογράψει τέσσερις θεμελιώδεις αρχές.

«1. Αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους. 2. Αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. 3. Υποχρεωτική θητεία για όλους – στρατιωτικούς, εθνικούς και πολίτες, για την ενίσχυση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και την επέκταση των τάξεών τους. 4. Αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και δέσμευση για την αποδόμηση της στρατιωτικοπολιτικής της δύναμης», σημείωσε.

«Πρόθεσή μου είναι να απευθυνθώ σε όλες τις παρατάξεις στη Βουλή και να καλέσω τα μέλη τους να συμμετάσχουν ως εταίροι, εάν είναι πρόθυμες να υπογράψουν αυτές τις αρχές, υπό την ηγεσία μου. Τώρα ή αργότερα», πρόσθεσε.

Αναλογιζόμενος τις συνεχιζόμενες πολιτικές προσπάθειες, σημείωσε ότι οι ομάδες διαπραγμάτευσης έχουν συμμετάσχει σε δεκάδες ώρες διαπραγματεύσεων για να υλοποιήσουν τη βούληση των ψηφοφόρων χωρίς να βασίζονται σε δημόσιες ενημερώσεις ή πολιτικές διαστρεβλώσεις.

«Έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο, ακόμη και σημαντικές εξελίξεις – με ησυχία και μετριοφροσύνη, όσο μένει κρυφό όσο αποκαλύπτεται. Έτσι λειτουργούμε. Όχι μέσω ενημερώσεων και διαστρεβλώσεων από τα μέσα ενημέρωσης», σχολίασε, καθησυχάζοντας τους ψηφοφόρους ότι θα παρέχει άμεσες ενημερώσεις όταν επιτευχθούν ορόσημα. Κλείνοντας με ένα μήνυμα εθνικής ενότητας, απηύθυνε προειδοποίηση σε οποιεσδήποτε πολιτικές προσωπικότητες που ενδέχεται να επιχειρήσουν να εμποδίσουν τον σχηματισμό ενός ευρέος συνασπισμού έκτακτης ανάγκης.

«Πολίτες του Ισραήλ, συνεργάτες και φίλοι μου· όσοι με ψήφισαν και όσοι δεν με ψήφισαν· το Ισραήλ βρίσκεται σε περίοδο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε το πλοίο και να επιστρέψουμε το Ισραήλ σε ένα ασφαλές λιμάνι», δήλωσε.

«Όποιος προσπαθήσει να εμποδίσει και να τορπιλίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης για προσωπικούς και μη ουσιαστικούς λόγους, θα μείνει στην ιστορία ως κάποιος που δεν ανήλθε στο μέγεθος της στιγμής και δεν έδρασε για να σώσει το Ισραήλ σε μια περίοδο έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν θα συγχωρεθεί». Υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει το έργο με ευλαβική ανησυχία για να προσφέρει σταθερή, ενωτική και υπεύθυνη ηγεσία για τη χώρα.

«Το Ισραήλ χρειάζεται σταθερή, ενωτική και υπεύθυνη ηγεσία που έχει λάβει σαφή υποστήριξη από τον λαό και τα μέλη της Κνεσέτ. Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Δεσμεύομαι», διαβεβαίωσε ο Άιζενκοτ.

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