search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 17:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 17:31

Αισιόδοξος για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Άιζενκοτ – Σχέδιο τεσσάρων σημείων για τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

06.11.2026 17:31
israil eizenkot – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο ηγέτης του κόμματος Yashar,  Γκάντι Άιζενκοτ, εξέφρασε αισιοδοξία για την παραλαβή της προεδρικής εντολής για τον σχηματισμό νέας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης μετά από μετεκλογικές διαβουλεύσεις και παρουσίασε λεπτομερώς ένα δομημένο σχέδιο για τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα λάβει την επίσημη εντολή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Κράτους την επόμενη εβδομάδα, ο Άιζενκοτ τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νομοθετών τάσσεται υπέρ μιας άμεσης μετάβασης της εξουσίας για τη σταθεροποίηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.

Σε μια ανάρτηση στο X, μοιράστηκε ότι οι διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία αποκάλυψαν μια αποφασιστική προτίμηση μεταξύ των νομοθετών για την αντικατάσταση της τρέχουσας κυβέρνησης.

«Οι διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία αποκάλυψαν μια σαφή εικόνα που δεν αφήνει περιθώρια για ασάφεια: Η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Κνεσέτ υποστηρίζει την αλλαγή και τη θητεία μου ως πρωθυπουργού», δήλωσε.

«Αντίθετα, μόνο 46 μέλη της Κνεσέτ υποστηρίζουν τη συνέχιση της θητείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην πράξη, 74 μέλη της Κνεσέτ δεν έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στη συνέχιση της θητείας του Νετανιάχου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από μετεκλογικές διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Άιζενκοτ εξασφάλισε συνολικά 67 εγκρίσεις στην Κνεσέτ των 120 εδρών — ξεπερνώντας άνετα την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών — ενώ η δεξιά υποστήριξη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μειώθηκε σε μόλις 46 έδρες, αφού ο παραδοσιακός σύμμαχος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τόρα (UTJ) επέλεξε να απόσχει, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ερχόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε: «Είμαι γεμάτος ελπίδα ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα λάβω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης».

Η ομιλία του απεικoνίζει μια σοβαρή εικόνα της εσωτερικής σταθερότητας και της διεθνούς θέσης του Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις, ενώ τα μέτωπα πολέμου παραμένουν ανοιχτά.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πραγματική, απτή και επικίνδυνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή κυβέρνηση απειλεί, στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, την ίδια την ύπαρξη της ισραηλινής δημοκρατίας — τίποτα λιγότερο από αυτό», προειδοποίησε.

«Όλα αυτά ενώ τα μέτωπα πολέμου παραμένουν ανοιχτά και υπόκεινται επίσης σε πολιτικές και προσωπικές ιδιοτροπίες. Το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σήμερα, εν μέσω ενός επικίνδυνου πολιτικού τσουνάμι».

Επέκρινε τη συνεχιζόμενη θητεία του Νετανιάχου σε μεταβατική ιδιότητα, χαρακτηρίζοντάς την μη βιώσιμη για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση.

«Μια κατάσταση στην οποία ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός της μειοψηφίας, ο οποίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού με τόσο ακραίο τρόπο, συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί ούτε για μια μέρα», έγραψε ο Άιζενκοτ.

Για την επίλυση της κρίσης, περιέγραψε μια πρόταση για τη δημιουργία μιας ευρείας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που θα επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά σιωνιστικά κόμματα αλλαγής και επιδιόρθωσης, ανοίγοντας παράλληλα την πόρτα σε οποιαδήποτε παράταξη ή μεμονωμένο μέλος της Κνεσέτ που είναι πρόθυμο να υπογράψει τέσσερις θεμελιώδεις αρχές.

«1. Αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους. 2. Αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. 3. Υποχρεωτική θητεία για όλους – στρατιωτικούς, εθνικούς και πολίτες, για την ενίσχυση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και την επέκταση των τάξεών τους. 4. Αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και δέσμευση για την αποδόμηση της στρατιωτικοπολιτικής της δύναμης», σημείωσε.

«Πρόθεσή μου είναι να απευθυνθώ σε όλες τις παρατάξεις στη Βουλή και να καλέσω τα μέλη τους να συμμετάσχουν ως εταίροι, εάν είναι πρόθυμες να υπογράψουν αυτές τις αρχές, υπό την ηγεσία μου. Τώρα ή αργότερα», πρόσθεσε.

Αναλογιζόμενος τις συνεχιζόμενες πολιτικές προσπάθειες, σημείωσε ότι οι ομάδες διαπραγμάτευσης έχουν συμμετάσχει σε δεκάδες ώρες διαπραγματεύσεων για να υλοποιήσουν τη βούληση των ψηφοφόρων χωρίς να βασίζονται σε δημόσιες ενημερώσεις ή πολιτικές διαστρεβλώσεις.

«Έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο, ακόμη και σημαντικές εξελίξεις – με ησυχία και μετριοφροσύνη, όσο μένει κρυφό όσο αποκαλύπτεται. Έτσι λειτουργούμε. Όχι μέσω ενημερώσεων και διαστρεβλώσεων από τα μέσα ενημέρωσης», σχολίασε, καθησυχάζοντας τους ψηφοφόρους ότι θα παρέχει άμεσες ενημερώσεις όταν επιτευχθούν ορόσημα. Κλείνοντας με ένα μήνυμα εθνικής ενότητας, απηύθυνε προειδοποίηση σε οποιεσδήποτε πολιτικές προσωπικότητες που ενδέχεται να επιχειρήσουν να εμποδίσουν τον σχηματισμό ενός ευρέος συνασπισμού έκτακτης ανάγκης.

«Πολίτες του Ισραήλ, συνεργάτες και φίλοι μου· όσοι με ψήφισαν και όσοι δεν με ψήφισαν· το Ισραήλ βρίσκεται σε περίοδο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε το πλοίο και να επιστρέψουμε το Ισραήλ σε ένα ασφαλές λιμάνι», δήλωσε.

«Όποιος προσπαθήσει να εμποδίσει και να τορπιλίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης για προσωπικούς και μη ουσιαστικούς λόγους, θα μείνει στην ιστορία ως κάποιος που δεν ανήλθε στο μέγεθος της στιγμής και δεν έδρασε για να σώσει το Ισραήλ σε μια περίοδο έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν θα συγχωρεθεί». Υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει το έργο με ευλαβική ανησυχία για να προσφέρει σταθερή, ενωτική και υπεύθυνη ηγεσία για τη χώρα.

«Το Ισραήλ χρειάζεται σταθερή, ενωτική και υπεύθυνη ηγεσία που έχει λάβει σαφή υποστήριξη από τον λαό και τα μέλη της Κνεσέτ. Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Δεσμεύομαι», διαβεβαίωσε ο Άιζενκοτ.

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Γυναίκα έσωσε μωρό κοάλα από πύθωνα – Η συγκινητική επανένωση με τη μητέρα του (Video)

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ συνελήφθη στη Φλόριντα για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

«Λουτρό αίματος» στις αγορές: «Έσκασε» η φούσκα της AI; – Γιατί οι Δημοκρατικοί τη βάζουν στο στόχαστρο – Κηρύσσουν πόλεμο στα data centers

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israil eizenkot – new
ΚΟΣΜΟΣ

Αισιόδοξος για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Άιζενκοτ – Σχέδιο τεσσάρων σημείων για τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

australia-koala-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Γυναίκα έσωσε μωρό κοάλα από πύθωνα – Η συγκινητική επανένωση με τη μητέρα του (Video)

botox
ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Στη φάκα της ΑΑΔΕ επιχείρηση που πουλούσε υπηρεσίες αισθητικής χωρίς άδεια

meghan markle 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ συνελήφθη στη Φλόριντα για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

data center ote
ΚΟΣΜΟΣ

«Λουτρό αίματος» στις αγορές: «Έσκασε» η φούσκα της AI; – Γιατί οι Δημοκρατικοί τη βάζουν στο στόχαστρο – Κηρύσσουν πόλεμο στα data centers

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

mitsotakis – tsipras- syrigos- mpakogianni- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η παγίδα με τη διαπλοκή, ο Τσίπρας ως αντίπαλος και το ΠΑΣΟΚ ως «αιμοδότης», η παραδοχή Συρίγου για το καλώδιο, η Ντόρα και η συγνώμη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 17:36
israil eizenkot – new
ΚΟΣΜΟΣ

Αισιόδοξος για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Άιζενκοτ – Σχέδιο τεσσάρων σημείων για τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

australia-koala-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Γυναίκα έσωσε μωρό κοάλα από πύθωνα – Η συγκινητική επανένωση με τη μητέρα του (Video)

botox
ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Στη φάκα της ΑΑΔΕ επιχείρηση που πουλούσε υπηρεσίες αισθητικής χωρίς άδεια

1 / 3