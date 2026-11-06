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06.11.2026 18:34

Άγριος καβγάς μέσα σε αεροπλάνο στην Κολομβία – Πιάστηκαν στα χέρια για μια χειραποσκευή (Βίντεο)

06.11.2026 18:34
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Στα χέρια πιάστηκαν δύο επιβάτες αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ελ Ντοράντο της Μπογκοτά, στην Κολομβία, με αφορμή τον χώρο που προοριζόταν για την αποθήκευση των χειραποσκευών. Η διαφωνία τους εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή μέσα στην καμπίνα, ενώ η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει μέσα στα επόμενα λεπτά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ένταση ξεκίνησε όταν ένας επιβάτης αντέδρασε έντονα στην προσπάθεια ενός άλλου να τοποθετήσει την αποσκευή του στο ντουλαπάκι που βρίσκεται πάνω από τα καθίσματα. Στο βίντεο από το περιστατικό διακρίνεται ένας άνδρας να σκύβει πάνω από την πλάτη του καθίσματος και να αρπάζει τον επιβάτη που κάθεται μπροστά του. Το θύμα προσπαθεί να τον απωθήσει, ωστόσο ο επιτιθέμενος διατηρεί τη λαβή του για τουλάχιστον οκτώ δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια ένας τρίτος επιβάτης έπιασε τον επιτιθέμενο από την κουκούλα και τον τράβηξε μακριά από το θύμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση είναι υπήκοος Μεξικού.

Με τη συνδρομή ενός ακόμη επιβάτη, ο άνδρας που είχε αρχικά παρέμβει για να σταματήσει την επίθεση κατάφερε να ρίξει τον δράστη στον διάδρομο του αεροσκάφους. Η πάλη συνεχίστηκε για περίπου 20 δευτερόλεπτα, προτού οι δύο συνεπιβάτες ακινητοποιήσουν τον δράστη σε μια άδεια σειρά καθισμάτων.

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