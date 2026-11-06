Μετά τα αεροδρόμια στο στόχαστρο οι τηλεοπτικοί σταθμοί: Νέες απειλές για βόμβες στην Ευρώπη 

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Απειλές για τοποθέτηση βομβών δέχθηκαν σήμερα τηλεοπτικοί σταθμοί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με τα απειλητικά μηνύματα να περιλαμβάνουν τη φράση «το ρολόι χτυπά αντίστροφα».

Μεταξύ των σταθμών που έγιναν στόχος ήταν το ιρλανδικό RTE, το βρετανικό Sky, το βουλγαρικό Nova TV και το γαλλικό TF1. Οι απειλές προκάλεσαν εκκενώσεις κτιρίων και προσωρινές διακοπές στη μετάδοση προγραμμάτων, ωστόσο οι αστυνομικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Τα emails που εστάλησαν στο RTE και το Nova έφεραν τον τίτλο «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ» και την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ». Ο φερόμενος ως αποστολέας ισχυριζόταν ότι ανήκει στην οργάνωση που βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες απειλές κατά αεροσκαφών, προειδοποιώντας ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών αποτελούν μόνο την αρχή. Παράλληλα, οι αναφορές στο όνομα Αντρόποφ και ο τίτλος των μηνυμάτων δημιούργησαν ερωτήματα για πιθανή ρωσική εμπλοκή, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτό το ενδεχόμενο.

Οι σημερινές απειλές έρχονται σε συνέχεια ενός κύματος ψευδών προειδοποιήσεων για βόμβες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, από τη Σερβία έως τη Φινλανδία και την Ισπανία, οι οποίες οδήγησαν σε αλλαγές πορείας, αναγκαστικές προσγειώσεις και ελέγχους ασφαλείας, χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικά. Η αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Nova στη Σόφια και του RTE στην Ιρλανδία, οι οποίες κρίθηκαν ασφαλείς, ενώ οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις θέσεις τους.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν οι απειλές αποτελούν μεμονωμένες ενέργειες ή μέρος μιας συντονισμένης επίθεσης. Τόνισε, ωστόσο, ότι τέτοιου είδους ενέργειες μπορούν εύκολα να προκαλέσουν αναστάτωση, φόβο και αβεβαιότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ψυχραιμίας. Από την πλευρά της, η ιρλανδική κυβέρνηση χαρακτήρισε πιθανό οι απειλές κατά μέσων ενημέρωσης και αερομεταφορών να εντάσσονται σε μια ευρύτερη συντονισμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης.

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