Το Netflix παρήγγειλε σειρά για το prequel του Stranger Things, το spinoff «Other Worlds» – Θα κάνει πρεμιέρα το 2028 (Video)

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Επίσημο αίτημα του Netflix για τη δημιουργία του spin-off του Stranger Things, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό, έχει κατατεθεί σύμφωνα με το Variety.

Η σειρά έχει τίτλο «Other Worlds: A Stranger Things Adventure» και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το 2028. Η ανακοίνωση έρχεται στο πλαίσιο της Ημέρας Stranger Things, του ετήσιου εορτασμού για την ημέρα που εξαφανίστηκε ο Will Byers στην αρχική σειρά – 6 Νοεμβρίου 1983.

Αυτό είναι τώρα το τέταρτο project που διαδραματίζεται στο σύμπαν του Stranger Things. Εκτός από την εξαιρετικά δημοφιλή σειρά «Mothership», η οποία έληξε στα τέλη του 2025, υπάρχει επίσης η σειρά κινουμένων σχεδίων «Stranger Things: Tales from ’85» και η θεατρική παράσταση «Stranger Things: First Shadow», η οποία εμβαθύνει περισσότερο στο παρασκήνιο του Henry Creel, γνωστού και ως Vecna. Το spin-off αναφέρθηκε για πρώτη φορά ότι βρισκόταν στα σκαριά το 2022.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής για το «Other Worlds» είναι λιγοστές, εκτός από το γεγονός ότι θα είναι ένα prequel που θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 πριν από τα γεγονότα του «Stranger Things» και του «The First Shadow». Σε μια συνέντευξη που συνδέεται με το φινάλε της σειράς, οι Matt και Ross Duffer άφησαν υπόνοιες ότι το spin-off θα επικεντρωνόταν στα γεγονότα πριν ο Henry Creel εκτεθεί στην απόκοσμη ουσία που του έδωσε τις δυνάμεις του στο «Stranger Things».

Ένα teaser για το «Other Worlds» επιβεβαιώνει αυτή την πτυχή, με το βίντεο να αποκαλύπτει ότι η σειρά θα διαδραματίζεται το 1955 στο Marion της Νεβάδα.

Το «Other Worlds» δημιουργήθηκε από τους αδελφούς Duffer και την Kate Trefry, συγγραφέα του «Stranger Things» και του «The First Shadow». Τα γυρίσματα της σειράς θα γίνουν στο Νέο Μεξικό.

«Ονειρευόμαστε το “Other Worlds: A Stranger Things Adventure” εδώ και πολλά χρόνια και το να το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα είναι σουρεαλιστικό και συναρπαστικό», είπαν οι Duffers. «Είμαστε τόσο ευγνώμονες στην απίστευτη ομάδα συνεργατών μας: την showrunner μας Kate Trefry, η οποία είναι στα χαρακώματα μαζί μας από τη 2η σεζόν και έγραψε το “Stranger Things: The First Shadow” και τον σκηνοθέτη μας, Joe Wright, έναν λαμπρό καλλιτέχνη του οποίου το έργο θαυμάζουμε εδώ και καιρό. Ανυπομονούμε να δείτε τι ετοιμάζουν. Είναι το Stranger Things, αλλά και συναρπαστικά φρέσκο, με νέο σκηνικό, νέους ήρωες και κακούς, και νέους… στην πραγματικότητα, δεν μας επιτρέπεται να πούμε περισσότερα. Τώρα, ας περάσουμε στο κάστινγκ. Εν τω μεταξύ – προσέξτε τον ουρανό, σπασίκλες!»

Οι Duffers είναι εκτελεστικοί παραγωγοί υπό την επωνυμία Upside Down Pictures, με το “Other Worlds” να αποτελεί απόσπασμα από την τρέχουσα συνολική συμφωνία τους με την Paramount. Οι Duffers είχαν προηγουμένως μια συνολική συμφωνία με το Netflix, αλλά το 2025 ανακοινώθηκε ότι θα μετακόμιζαν στην Paramount για μια συμφωνία που κάλυπτε ταινίες, τηλεόραση και streaming μόλις έληγε η συνολική τους συνδρομή στο Netflix τον Απρίλιο του 2026.

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