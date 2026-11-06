Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας κατηγορείται ο Τόμας Μαρκλ – Οι ανατριχιαστικές φωτογραφίες που εντόπισε το FBI

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Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει μόνο μία ποινική κατηγορία την Παρασκευή — παρά την πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων που έχει κατασχέσει η αστυνομία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ με γυμνά ανήλικα κορίτσια, ανέφερε το FBI.

Το FBI κατέσχεσε 78 αντικείμενα από τις αποθήκες του Τόμας Μαρκλ

Πράκτορες του FBI κατάσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα από τις αποθήκες του Τόμας Μαρκλ στο Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών του συνταξιούχου σκηνοθέτη φωτισμού του Χόλιγουντ με γυμνά, ανήλικα κορίτσια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή μετά τη σύλληψή του.

🛎️HANDCUFFED THOMAS MARKLE IN A WHEELCHAIR BEING LED AWAY BY FBI AGENTS The 82-year-old was ARRESTED at Maravida Senior Living care home in Lakeland, Florida, after troves of indecent materials were discovered at locations connected to Markle in the Philippines and Mexico. https://t.co/AiaWcDKLbV — James Goddard (@JamesPGoddard90) November 6, 2026

Η ομοσπονδιακή αστυνομία βρήκε την κρυψώνα με τις φρικιαστικές φωτογραφίες καθώς ερευνούσε τον Μαρκλ για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και τον συνέλαβε το πρωί της Παρασκευής στη Φλόριντα.

Ο 82χρονος Μαρκλ – ο αποξενωμένος πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ – είχε νοικιάσει τις δύο μονάδες αποθήκευσης από το 2008.

Έκανε αυτόματες πληρωμές και για τις δύο μόλις τον περασμένο μήνα.

Footage of THOMAS MARKLE getting arrested by the Feds. Thanks to @TheSun for getting the footage. Scarlet Howes said she’s been waiting for like 15 days for the arrest to happen! https://t.co/alOBzGgvwn — Kiki Danger (@itskikidanger) November 6, 2026

Τρομακτικές νέες καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών

Μεταξύ των φρικιαστικών εικόνων που βρέθηκαν, υπήρχαν φωτογραφίες ενός άνδρα που εκτελούσε σεξουαλικά κακοποιητικές πράξεις σε ένα κορίτσι που φαινόταν να είναι στην προεβηφεία.

Αξιωματούχοι του FBI έχουν αναγνωρίσει τον άνδρα ως τον Μαρκλ, όπως επιβεβαιώνεται από άτομα που τον γνωρίζουν από τη δεκαετία του 1970.

Μία από τις φωτογραφίες πιστεύεται ότι τραβήχτηκε στο Anahaw Lodge στις Φιλιππίνες, βάσει στοιχείων για το ιστορικό, σύμφωνα με την καταγγελία.

Επιπλέον, η μονάδα θεωρείται ότι περιείχε επιπλέον γυμνές φωτογραφίες του Μαρκλ με «παιδιά».

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