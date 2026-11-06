search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 23:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 21:52

Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας κατηγορείται ο Τόμας Μαρκλ – Οι ανατριχιαστικές φωτογραφίες που εντόπισε το FBI

06.11.2026 21:52
Thomas Markle

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει μόνο μία ποινική κατηγορία την Παρασκευή — παρά την πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων που έχει κατασχέσει η αστυνομία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ με γυμνά ανήλικα κορίτσια, ανέφερε το FBI.

Το FBI κατέσχεσε 78 αντικείμενα από τις αποθήκες του Τόμας Μαρκλ

Πράκτορες του FBI κατάσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα από τις αποθήκες του Τόμας Μαρκλ στο Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών του συνταξιούχου σκηνοθέτη φωτισμού του Χόλιγουντ με γυμνά, ανήλικα κορίτσια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή μετά τη σύλληψή του.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία βρήκε την κρυψώνα με τις φρικιαστικές φωτογραφίες καθώς ερευνούσε τον Μαρκλ για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και τον συνέλαβε το πρωί της Παρασκευής στη Φλόριντα.

Ο 82χρονος Μαρκλ – ο αποξενωμένος πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ – είχε νοικιάσει τις δύο μονάδες αποθήκευσης από το 2008.

Έκανε αυτόματες πληρωμές και για τις δύο μόλις τον περασμένο μήνα.

Τρομακτικές νέες καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών

Μεταξύ των φρικιαστικών εικόνων που βρέθηκαν, υπήρχαν φωτογραφίες ενός άνδρα που εκτελούσε σεξουαλικά κακοποιητικές πράξεις σε ένα κορίτσι που φαινόταν να είναι στην προεβηφεία.

Αξιωματούχοι του FBI έχουν αναγνωρίσει τον άνδρα ως τον Μαρκλ, όπως επιβεβαιώνεται από άτομα που τον γνωρίζουν από τη δεκαετία του 1970.

Μία από τις φωτογραφίες πιστεύεται ότι τραβήχτηκε στο Anahaw Lodge στις Φιλιππίνες, βάσει στοιχείων για το ιστορικό, σύμφωνα με την καταγγελία.

Επιπλέον, η μονάδα θεωρείται ότι περιείχε επιπλέον γυμνές φωτογραφίες του Μαρκλ με «παιδιά».

Διαβάστε επίσης:

O Τραμπ «ξηλώνει» την Σούζι Γουάιλς από τον Λευκό Οίκο

Αρχίζει απόψε το ταξίδι έντεκα ημερών του πάπα Λέοντα στη Λατινική Αμερική

Γερμανία: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο και τυλίχτηκε στις φλόγες – Δύο νεκροί (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gada
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Καταγγελία για 15χρονη που παραμένει υπό φύλαξη ελλείψει προνοιακής δομής – Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ.

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H απάντηση της Αθήνας στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές – Επιμένει η Άγκυρα ότι δεν έδωσε άδεια

trump 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με το Ιράν και τα πάμε καλά» λέει τώρα ο Τραμπ – Χάπια ιωδίου διανέμει η Τεχεράνη υπό τον φόβο πληγμάτων στα πυρηνικά

vezenkov asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Ο Ολυμπιακός άγγιξε την ανατροπή από το -22, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας τον λύγισε με 62-57 στη Sunel Arena και τον έριξε από την κορυφή

lelio sebastian – xili – new
ΣΙΝΕΜΑ

Σοκ στη Χιλή: Πέθανε στα 52 του ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Σεμπαστιάν Λέλιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

mitsotakis-politiki-epitropi-113-new (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Οι 11 υποψηφιότητες που φέρνουν αναστάτωση - Πού πιέζονται οι εν ενεργεία βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 23:42
gada
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Καταγγελία για 15χρονη που παραμένει υπό φύλαξη ελλείψει προνοιακής δομής – Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ.

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H απάντηση της Αθήνας στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές – Επιμένει η Άγκυρα ότι δεν έδωσε άδεια

trump 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με το Ιράν και τα πάμε καλά» λέει τώρα ο Τραμπ – Χάπια ιωδίου διανέμει η Τεχεράνη υπό τον φόβο πληγμάτων στα πυρηνικά

1 / 3