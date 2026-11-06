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06.11.2026 22:02

Μυστήριο με τον θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια: Κατέληξε πέντε ώρες μετά τη γέννησή του στο σπίτι της οικογένειας   

06.11.2026 22:02
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Τις συνθήκες του θανάτου βρέφους λίγες ώρες μετά τη γέννηση του στη Νέα Φιλαδέλφεια ερευνά η αστυνομία.

Το βρέφος γεννήθηκε γύρω στη 1.00 τα ξημερώματα με φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι της οικογένειας παρουσία μαίας. Παρουσιάσε κάποιες δυσκολίες στην αναπνοή, αλλά στη συνέχεια όλα φαίνονταν φυσιολογικά, με τη μητέρα να το θηλάζει.

Γύρω στις 6.00 το πρωί το βρέφος σταμάτησε να αναπνέει, η μαία προσπάθησε να το επαναφέρει αλλά δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου το ιατρικό προσωπικό συνέχισε τις προσπάθειες να το επαναφέρει. Τελικά, ανακοινώθηκε και επίσημα ο θάνατος του.

Ερωτήματα δημιουργεί η στάση της μαίας, η οποία μόλις έφτασε το ασθενοφόρο, έφυγε από το σπίτι της οικογένειας, αντί να συνοδεύσει το βρεφάκι, που έδινε μάχη για τη ζωή του.

Η αστυνομία εξετάζει, ακόμα, το ενδεχόμενο να υπήρχαν παράγοντες αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι υποτιμηθηκαν. 

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