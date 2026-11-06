Δύο ακόμη φόνους ομολόγησε ο 44χρονος που συνελήφθη για την άγρια διπλή δολοφονία στο Λουτράκι το 2020 – Αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου έναντι αμοιβής

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Δύο ακόμη ανθρωποκτονίες, τις οποίες είχε διαπράξει στην Αλβανία πριν από το 2002, φέρεται να ομολόγησε ο 44χρονος, αλβανικής καταγωγής, που συνελήφθη στα Κάτω Πατήσια και έχει καταδικαστεί ερήμην για το διπλό φονικό στο Λουτράκι, τον Οκτώβριο του 2020. Τότε, θύματα της επίθεσης ήταν η πρώην σύντροφός του και ο άνδρας με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Οι αστυνομικές Αρχές περιγράφουν τον συλληφθέντα ως ιδιαίτερα επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος αναλάμβανε εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου έναντι αμοιβής. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε πλαστά στοιχεία για να αποκρύπτει την ταυτότητά του, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να ετοίμαζε νέα επίθεση πριν από τη σύλληψή του.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης, 5/11, έχοντας σε βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστείες κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Η αστυνομική επιχείρηση στα Κάτω Πατήσια και τα ευρήματα στο διαμέρισμα

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του είχε η αξιολόγηση στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της αρμόδιας Υποδιεύθυνσης, η οποία οδήγησε στην οργάνωση αστυνομικής επιχείρησης σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, όπου ο καταζητούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, συμμετείχαν και αστυνομικοί της ΕΚΑΜ.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούσαν σε βάρος του συνδέονται με τη διπλή δολοφονία που διαπράχθηκε τη νύχτα της 10ης προς την 11η Οκτωβρίου 2020, σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας. Εκεί, ο κατηγορούμενος φέρεται να σκότωσε με τσεκούρι μία γυναίκα, πρώην σύντροφό του, ουκρανικής καταγωγής, και έναν Έλληνα άνδρα. Μετά την επίθεση, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα, ενώ στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας, το μετέφερε σε απομονωμένη τοποθεσία και το πυρπόλησε.

Η έρευνα στο διαμέρισμα αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, οπλισμό και εξοπλισμό που κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν ένα ασημί πιστόλι με ξύλινη λαβή, δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες, δύο πυροδοτικοί μηχανισμοί, τρία ζευγάρια μεταλλικές χειροπέδες, καθώς και άδεια διαμονής άλλου προσώπου, στην οποία είχε τοποθετηθεί η φωτογραφία του συλληφθέντος.

Ο 44χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Η αναζήτηση από τις αλβανικές Αρχές και η σύλληψη 41χρονης

Παράλληλα, μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αλβανίας.

Από την ανταλλαγή πληροφοριών διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 44χρονου υπήρχε και διεθνής αγγελία αναζήτησης από τη συγκεκριμένη χώρα, για υπόθεση απόπειρας ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και μία 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονταν με ναρκωτικά, ληστείες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και της νομοθεσίας περί παιγνίων.

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