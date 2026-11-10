Κόντρα Παπασταύρου με Ανδρουλάκη για το καλώδιο, με εμβόλιμο Καιρίδη: «Εθνικά επιζήμια στρέβλωση της πραγματικότητας» – «Αυτή η καραμέλα έχει λειώσει»

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Κατακόρυφα ανέβηκε το θερμόμετρο στην Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έθεσε επίμονα σειρά ερωτημάτων για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρουπροκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου αλλά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Δημήτρη Καιρίδη στη συνέχεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση «καθαρές απαντήσεις» για το ότι υπήρξε ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα μέσω τρίτου κράτους, της Γαλλίας, με ένα αναβαθμισμένο διπλωματικό εργαλείο, όπως είναι η ρηματική διακοίνωση.

Στον Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου, εγκαλώντας τον για «στρέβλωση της πραγματικότητας» η οποία όπως είπε «είναι εθνικά επιζήμια και όχι πολιτικά υπεύθυνη στάση». Σημείωσε πως το έργο είναι εθνικά στρατηγικό και προχωράει, πως τερματίζει την απομόνωση Κύπρου και αφού τη διασυνδέει με την Ευρώπη, αλλά και πως χρηματοδοτείται από την ΕΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης.

Παπασταύρου: «Ούτε η Τουρκία δεν τα ρωτά αυτά» – Ανδρουλάκης: «η Τουρκία έχει τις απαντήσεις, εμείς όχι»

Απορρίπτοντας τις κατηγορίες του αρχηγού τις αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα έβαλε τη Γαλλία να κάνει αυτό που της ζητούσε η Τουρκία από το 2024 και ότι γεννάται οποιοδήποτε ζήτημα ο υπουργός υπογράμμισε αφενός πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εξέδωσε navtex και η μόνη χώρα που έδωσε άδεια, στις ανάδοχες εταιρείες.

Τόνισε ακόμη πως το έργο προχωράει και μάλιστα προχωράει με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή και αμερικανική στήριξη – παρέπεμψε σε δηλώσεις του ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας, των υπουργών Ενέργειας των κρατών μελών αλλά και σε δηλώσεις βουλευτών του ρεπουμπλικανικού και του δημοκρατικού κόμματος στις ΗΠΑ. «Αυτή η στήριξη» είπε «θα έπρεπε να αντανακλάται και στο εσωτερικό με ένα αρραγές εθνικό μέτωπο. Αντί αυτού εγείρετε επιχειρήματα και ερωτήσεις που ούτε η άλλη πλευρά δεν έχει αρθρώσει. Θέλει προσοχή. Χρειάζεται προσοχή είναι εθνική υπόθεση. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογεί κανείς ότι η διακοίνωση είναι αίτηση άδειας. Άδεια ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα. Μην επιχειρηματολογείτε για μικροκοματική σκοπιμότητα». «Το πλοίο θα αποπλεύσει» κατέληξε, προσθέτοντας πως μέχρι να ολοκληρωθεί «η θέση όλων μας πρέπει να είναι μία, στο πλευρό του έργου με την εθνική Ελλάδος».

Αφήστε τα παιχνιδάκια περί εθνικής προσπάθειας. Η καραμέλα αυτή έχει λειώσει» ήταν η άμεση αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ ρωτάει γιατί έχει την υποχρέωση να το κάνει. Όσο για την αποστροφή του υπουργού ότι αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν τα ρωτά ούτε η Τουρκία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε λέγοντας πως «η Τουρκία δεν τα ρωτά γιατί έχει τις απαντήσεις που ζητάμε εμείς σήμερα».

«Αφήστε τις ταμπέλες και τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που σας τους επιστρέφω απόλυτα»συνέχισε ο αρχηγός τις αξιωματικής αντιπολίτευσης επαναλαμβάνοντας τα ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τον σχεδιασμό και αν είχε συμφωνήσει με αυτή την κίνηση της Γαλλίας αλλά και τι άλλαξε από τις αρχικές διαβεβαιώσεις πως αν ζητηθεί ενημέρωση αυτή θα δοθεί από τις ανάδοχες εταιρείες. «Όταν σας βάζουν τα ερωτήματα να μάθετε να απαντάτε και όχι να ενοχοποιείτε» είπε.

Καιρίδης – Ανδρουλάκης: «Δεν γνωρίζουμε τη ρηματική διακοίνωση» – Πώς ξέρετε τότε ότι είναι ανώδυνη»

Νέα απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Δημήτρης Καιρίδης ο οποίος σημείωσε πως τη γαλλική ρηματική διακοίνωση «δεν την έχουμε εμείς» και πως «αν είχε το παραμικρό, από την πίεση που έχει ο Ερντογάν, θα είχε ήδη διαρρεύσει».

«Ο Καιρίδης είπε ότι δεν γνωρίζουμε τη ρηματική διακοίνωση αλλά γνωρίζουμε ότι το περιεχόμενο είναι ανώδυνο. Πώς το γνωρίζετε;» αντέδρασε ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο αργότερα με τον Δ. Καιρίδη να εκρήγνυται και να παραπέμπει στην απάντησή του (ότι θα είχε διαρρεύσει αν το περιεχόμενο ευνοούσε την Τουρκία).

«Σας είπα πως», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ με τον Ανδρουλάκη να επιμένει πως το ΠΑΣΟΚ ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν η κυβέρνηση γνώριζε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, αν συμφώνησε με αυτή την κίνηση αλλά και το περιεχόμενο της, καθώς και τι μεσολάβησε από τις αρχικές διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πως τυχόν ενημέρωση θα δινόταν από τις ανάδοχες εταιρείες.

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