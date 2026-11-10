Απέπλευσε το «Abeille Marengo» για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, πού θα κάνει έρευνες

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Σήκωσε άγκυρα από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό σκάφος «Abeille Marengo», με το πλοίο να βάζει πλώρη για την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, όπου προγραμματίζεται η επανέναρξη των υποθαλάσσιων ερευνών για τη χάραξη της διαδρομής του καλωδίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, «το πλοίο μόλις απέπλευσε με άδεια navtex από την ελληνική δημοκρατία. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση Κύπρου και γιατί όχι να προχωρήσουμε την ενεργειακή σύνδεση με το Ισραήλ. Προχωράμε με σχέδιο με αυτοπεποίθηση χωρίς ζητωκραυγές για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου».

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το «Abeille Marengo» θα πραγματοποιήσει αρχικά δοκιμές των ειδικών συστημάτων και οργάνων που διαθέτει, προτού κατευθυνθεί προς τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η αποστολή του γαλλικού σκάφους συνδέεται με τη συνέχιση των βυθομετρικών ερευνών που είχαν διακοπεί το 2024 στην ευρύτερη περιοχή της Κάσου. Οι εργασίες αποσκοπούν στη λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου βυθού και στον καθορισμό της καταλληλότερης διαδρομής για την εγκατάσταση του υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου.

Το πλοίο, που είχε καταπλεύσει από την Ιταλία, παρέμεινε σε αναμονή στο Ηράκλειο, ενώ εκδόθηκε η απαιτούμενη ναυτική αγγελία (NAVTEX), με την οποία προσδιορίζεται η θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα στο πλοίο επιβιβάστηκε πλοηγός, ενώ η έξοδός του από το λιμάνι προς την ανοιχτή θάλασσα έγινε με τη συνδρομή ρυμουλκού, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων χειρισμών απόπλου.

Η αποστολή του αφορά τη λεπτομερή αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του ηλεκτρικού καλωδίου, από την περιοχή της Κορακιάς Ηρακλείου προς την Κύπρο.

Στόχος των ερευνών είναι να καταγραφούν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, οι υποθαλάσσιες κλίσεις και πιθανά φυσικά εμπόδια, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων συνεχούς ρεύματος.

Ειδικές διαδικασίες ασφαλείας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τις αρμόδιες ελληνικές ναυτικές και στρατιωτικές αρχές.

Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, το «Abeille Marengo» οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αποστολής αναμένεται διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής.

Για τη χαρτογράφηση του πυθμένα θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων πολυδεσμικοί ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες.

Το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει επίσης γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

Το «Abeille Marengo», μήκους 73,2 μέτρων και ναυπήγησης 2009, διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση υπεράκτιων ερευνητικών εργασιών.

Στο τραπέζι η γαλλική ρηματική διακοίνωση και η τουρκική αντίδραση

Την εκτίμηση ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις διατύπωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «δεν είναι ένα αμιγώς ελληνο-κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία» και επισήμανε ότι «άδεια για την πλεύση του πλοίου προκειμένου να κάνει την ερευνητική του δραστηριότητα, έχουν δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος».

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία προχώρησε μέσω ρηματικής διακοίνωσης, σε ενημέρωση της Τουρκίας για την προγραμματισμένη δραστηριότητα και την έναρξη των ερευνών, με την ελληνική κυβέρνηση, διά στόματος Παύλου Μαρινάκη, να υπογραμμίζει ότι «η ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία, είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς ενός μηνύματος από κράτος σε κράτος. Δεν υπάρχει κάτι ηπιότερο από αυτό. Δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών. Είναι καθαρά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, ούτε αναγνωρίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν ζητήθηκε, ούτε και θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση Αθήνας – Άγκυρας. Άλλο πράγμα η άδεια και άλλο η ενημέρωση. Η ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία είναι ο ηπιότερος τρόπος επαφής από κράτος σε κράτος. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ούτε και αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα. Όλα όσα διακινούνται και γράφονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο», ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, η οποία ρωτούσε γιατί δεν αρκούσε η NAVTEX.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου εκδόθηκε η NAVTEX 1411/26 από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, με ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027. Με αυτήν δεσμεύονται περιοχές για τις ερευνητικές εργασίες του Abeille Marengo. Η Τουρκία απάντησε με την αντι-NAVTEX 1105/26, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα σε τμήμα της περιοχής και επικαλούμενη τις δικές της αξιώσεις επί της υφαλοκρηπίδας.

Σε παρόμοια «γραμμή» κινήθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δήλωσε (Παραπολιτικά FM) ότι «καμία ρηματική διακοίνωση τρίτης χώρας δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα στην Ελλάδα και τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας», προσθέτοντας ότι «δεν είναι δικό μας θέμα, αφορά δύο διαφορετικές χώρες, δεν ήρθε η ρηματική διακοίνωση σε εμάς ήρθε από την Γαλλία στην Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, υποθέτω ότι η ρηματική διακοίνωση λέει ότι το πλοίο αυτό θα περάσει από συγκεκριμένες συντεταγμένες».

«Δηλαδή», συνέχισε, «το πλοίο αυτό ξεκινάει από τα δικά μας νερά, περνάει από διεθνή ύδατα, σε αυτά τα διεθνή ύδατα η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δική της υφαλοκρηπίδα, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δική μας υφαλοκρηπίδα και προχωράει. Επειδή στα καλώδια δεν τίθεται θέμα υφαλοκρηπίδας διότι τα καλώδια ακουμπάνε δεν τρυπάνε για αυτό και όλη η Σινική θάλασσα έχει δεκάδες χιλιάδες καλώδια που περνάνε. Δεν τίθεται θέμα, η Τουρκία αποφάσισε να το κάνει θέμα υποθέτω για εσωτερικούς δικούς της λόγους, με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει απολύτως κανένα επιχείρημα».

Πάντως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επέμεινε στο αίτημα για ενημέρωση. «Ζητούμε να υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων για την ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας. Πρέπει να υπάρξει σαφής ενημέρωση τι έχει συμβεί διότι για παράδειγμα οι πρώτες απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες ήταν προβληματικές. Να εμφανίζεται ο κ. Μαρινάκης και να λέει ότι αυτή η ρηματική διακοίνωση έγινε απλώς και μόνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να ευσταθεί γιατί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έχει εξασφαλιστεί από τη χώρα μας νομίμως από το απόγευμα της Παρασκευής από την NAVTEX», είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM.

Επισήμανε, δε, ότι «τα θέματα αυτά προφανώς μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επίκλησης από τρίτες χώρες σε μελλοντικές διαφορές για αυτό κι εμείς επειδή θέλουμε να είναι απολύτως ασφαλισμένα τα εθνικά συμφέροντα έχουμε από την πρώτη στιγμή ζητήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις μας να απαντηθούν. Πρέπει να γνωρίζουμε για παράδειγμα αν η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία ήταν σε γνώση της χώρας μας πριν αυτή γίνει, κι αν αυτή είχε συμφωνήσει. Αν γνωρίζαμε εκ των προτέρων την διατύπωση της ρηματικής διακοίνωσης κι αν την είχαμε εγκρίνει».

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