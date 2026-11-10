Παπασταύρου για απόπλου «Abeille Marengo»: «Προχωράμε με αυτοπεποίθηση στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού και ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου»

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Από το βήμα της Ολομέλειας όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo», από το λιμάνι του Ηρακλείου.

«Το πλοίο μόλις απέπλευσε με άδεια navtex από την ελληνική δημοκρατία. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» ανέφερε ο υπουργός. «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση Κύπρου και γιατί όχι να προχωρήσουμε την ενεργειακή σύνδεση με το Ισραήλ. Προχωράμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση χωρίς ζητωκραυγές για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου».

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