Μαξίμου σε Ανδρουλάκη για το καλώδιο: «Να ενημερώνεται πριν θέσει ερωτήματα, υποχρέωση η σοβαρότητα στα εθνικά» – «Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας» απαντά το ΠΑΣΟΚ

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Αιχμηρή απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έδωσαν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή την παρέμβασή του στη Βουλή για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι τα ερωτήματα που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης είχαν ήδη απαντηθεί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγες ώρες νωρίτερα, στο συνέδριο «Greece Talks», που διοργανώνουν το «Πρώτο Θέμα» και το Travel.gr.

Μάλιστα, εξαπολύουν ευθεία αιχμή κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας:

«Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Οι ίδιες πηγές παραπέμπουν στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν δημιουργεί ζήτημα για την ελληνική κυβέρνηση, ενώ η ενημέρωση που παρείχε η Γαλλία στην Τουρκία δεν συνιστά νομικό προηγούμενο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως αίτημα αδειοδότησης.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση δεν αρνήθηκε ποτέ την ενημέρωση της Βουλής, σημειώνοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε και πρόσφατα.

Έθεσε, μάλιστα, ζήτημα διαρροής και διαστρέβλωσης του περιεχομένου ενημέρωσης που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, βάσει του Κανονισμού της Βουλής.

«Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας, οι κυβερνητικές πηγές καλούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να συγκρατήσει την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, ωστόσο τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

«Στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ

«Αν ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα έθετε τα ερωτήματα στη Βουλή, εκεί απ’ όπου ο Πρωθυπουργός είναι εσχάτως μόνιμα απών και κρυπτόμενος», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τις κυβερνητικές πηγές.

Επαναλαμβάνει δε τα ερωτήματα που έθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη βουλή: «Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας έγινε στο όνομα μας; Εγκρίθηκε το περιεχόμενο της;».

«Και κάτι τελευταίο: Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ», τονίζει, για να σχολιάσει πως «αν σήμερα σε κάποιον είχε υποχρέωση το Μαξίμου να κουνήσει το δάχτυλο, είναι στον Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο που ανενδοίαστα καλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθυνθεί στον Ερντογάν».

Το χρονικό της έντασης στη Βουλή για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η παρέμβαση των κυβερνητικών πηγών έρχεται μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί στη Βουλή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε απαντήσεις για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, προκαλώντας τις αντιδράσεις του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Κατακόρυφα ανέβηκε το θερμόμετρο στην Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έθεσε επίμονα σειρά ερωτημάτων για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου αλλά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Δημήτρη Καιρίδη στη συνέχεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση «καθαρές απαντήσεις» για το ότι υπήρξε ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα μέσω τρίτου κράτους, της Γαλλίας, με ένα αναβαθμισμένο διπλωματικό εργαλείο, όπως είναι η ρηματική διακοίνωση.

Στον Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου, εγκαλώντας τον για «στρέβλωση της πραγματικότητας» η οποία όπως είπε «είναι εθνικά επιζήμια και όχι πολιτικά υπεύθυνη στάση». Σημείωσε πως το έργο είναι εθνικά στρατηγικό και προχωράει, πως τερματίζει την απομόνωση Κύπρου και αφού τη διασυνδέει με την Ευρώπη, αλλά και πως χρηματοδοτείται από την ΕΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης.

Παπασταύρου: «Ούτε η Τουρκία δεν τα ρωτά αυτά» – Ανδρουλάκης: «η Τουρκία έχει τις απαντήσεις, εμείς όχι»

Απορρίπτοντας τις κατηγορίες του αρχηγού τις αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα έβαλε τη Γαλλία να κάνει αυτό που της ζητούσε η Τουρκία από το 2024 και ότι γεννάται οποιοδήποτε ζήτημα ο υπουργός υπογράμμισε αφενός πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εξέδωσε navtex και η μόνη χώρα που έδωσε άδεια, στις ανάδοχες εταιρείες.

Τόνισε ακόμη πως το έργο προχωράει και μάλιστα προχωράει με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή και αμερικανική στήριξη – παρέπεμψε σε δηλώσεις του ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας, των υπουργών Ενέργειας των κρατών μελών αλλά και σε δηλώσεις βουλευτών του ρεπουμπλικανικού και του δημοκρατικού κόμματος στις ΗΠΑ. «Αυτή η στήριξη» είπε «θα έπρεπε να αντανακλάται και στο εσωτερικό με ένα αρραγές εθνικό μέτωπο. Αντί αυτού εγείρετε επιχειρήματα και ερωτήσεις που ούτε η άλλη πλευρά δεν έχει αρθρώσει. Θέλει προσοχή. Χρειάζεται προσοχή είναι εθνική υπόθεση. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογεί κανείς ότι η διακοίνωση είναι αίτηση άδειας. Άδεια ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα. Μην επιχειρηματολογείτε για μικροκοματική σκοπιμότητα». «Το πλοίο θα αποπλεύσει» κατέληξε, προσθέτοντας πως μέχρι να ολοκληρωθεί «η θέση όλων μας πρέπει να είναι μία, στο πλευρό του έργου με την εθνική Ελλάδος».

Αφήστε τα παιχνιδάκια περί εθνικής προσπάθειας. Η καραμέλα αυτή έχει λειώσει» ήταν η άμεση αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ ρωτάει γιατί έχει την υποχρέωση να το κάνει. Όσο για την αποστροφή του υπουργού ότι αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν τα ρωτά ούτε η Τουρκία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε λέγοντας πως «η Τουρκία δεν τα ρωτά γιατί έχει τις απαντήσεις που ζητάμε εμείς σήμερα».

«Αφήστε τις ταμπέλες και τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που σας τους επιστρέφω απόλυτα» συνέχισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επαναλαμβάνοντας τα ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τον σχεδιασμό και αν είχε συμφωνήσει με αυτή την κίνηση της Γαλλίας αλλά και τι άλλαξε από τις αρχικές διαβεβαιώσεις πως αν ζητηθεί ενημέρωση αυτή θα δοθεί από τις ανάδοχες εταιρείες. «Όταν σας βάζουν τα ερωτήματα να μάθετε να απαντάτε και όχι να ενοχοποιείτε» είπε.

Καιρίδης – Ανδρουλάκης: «Δεν γνωρίζουμε τη ρηματική διακοίνωση» – Πώς ξέρετε τότε ότι είναι ανώδυνη

Νέα απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Δημήτρης Καιρίδης ο οποίος σημείωσε πως τη γαλλική ρηματική διακοίνωση «δεν την έχουμε εμείς» και πως «αν είχε το παραμικρό, από την πίεση που έχει ο Ερντογάν, θα είχε ήδη διαρρεύσει».

«Ο Καιρίδης είπε ότι δεν γνωρίζουμε τη ρηματική διακοίνωση αλλά γνωρίζουμε ότι το περιεχόμενο είναι ανώδυνο. Πώς το γνωρίζετε;» αντέδρασε ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο αργότερα με τον Δ. Καιρίδη να εκρήγνυται και να παραπέμπει στην απάντησή του (ότι θα είχε διαρρεύσει αν το περιεχόμενο ευνοούσε την Τουρκία).

«Σας είπα πως», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ με τον Ανδρουλάκη να επιμένει πως το ΠΑΣΟΚ ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν η κυβέρνηση γνώριζε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, αν συμφώνησε με αυτή την κίνηση αλλά και το περιεχόμενο της, καθώς και τι μεσολάβησε από τις αρχικές διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πως τυχόν ενημέρωση θα δινόταν από τις ανάδοχες εταιρείες.

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