Την Τετάρτη το μεσημέρι ανοίγουν ξανά τα καταστήματα της Pizza Fan – Επιστρέφουν στις θέσεις τους οι 2.500 εργαζόμενοι

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Τέλος μπαίνει από αύριο (11/11) στην ομηρία των 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan, καθώς θα ανοίξουν ξανά τα 107 καταστήματα της αλυσίδας.

«Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών», σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Καταθέσεις 1,2 εκατ. ευρώ βρήκε η Aρχή για το ξέπλυμα

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση.

Η Αρχή εντόπισε καταθέσεις ύψους 1.287.155 ευρώ μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, οδηγώντας στη δέσμευση πέντε ακινήτων του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, στην Αττική.

Σύμφωνα με τη νέα, εννιασέλιδη διάταξη δέσμευσης (υπ’ αριθμόν 72/2026, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026), που υπογράφει ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι, χρήματα από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύθηκαν τόσο στην ενίσχυση επιχειρήσεων όσο και στην αγορά ακινήτων.

Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» διαπιστώθηκε ότι το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους 1.287.155 ευρώ.

Η διάταξη αφορά συνολικά εννέα φυσικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς και δύο εταιρείες, όπως την «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» και την αλλοδαπή «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την έρευνα, για την υπόθεση το συνολικό εγκληματικό προϊόν που φέρονται να αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι αγγίζει τουλάχιστον τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Τα αδικήματα που διερευνώνται αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με την απόφαση της Αρχής δεσμεύονται πέντε ακίνητα στην Αττική, τα οποία ανήκουν σε τρία από τα ερευνώμενα πρόσωπα: ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά και μία εξοχική κατοικία στη Λαυρεωτική, ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης στο Ζεφύρι, ένα διαμέρισμα και μία αποθήκη στο Ίλιον.

Βιομηχανία «μαύρου» χρήματος

Στο σκεπτικό της διάταξης περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο αποκρύπτονταν τα έσοδα. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν παρέμβει στο ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών και έκδοσης αποδείξεων μέσω ειδικής παραμετροποίησης του λογισμικού.

Με την επιλογή «κέρασμα-απόδειξη», το σύστημα δεν εξέδιδε φορολογικά παραστατικά για παραγγελίες που είχαν εκτελεστεί και παραδοθεί κανονικά στους πελάτες. Έτσι, αποκρύπτονταν οι πραγματικές πωλήσεις και δεν αποδίδονταν οι αναλογούντες φόροι, ενώ παράλληλα φέρονται να υποβάλλονταν ψευδείς δηλώσεις απασχόλησης προσωπικού για την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Ποιοι λογαριασμοί της Pizza Fan δεν δεσμεύονται

Η διάταξη 72/2026 προβλέπει τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων των εμπλεκομένων μέχρι του ποσού των 35 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται ρητές εξαιρέσεις ώστε να μη σταματήσει η λειτουργία των επιχειρήσεων και να καλυφθούν βασικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, υπό προϋποθέσεις αποδεσμεύονται ποσά που αφορούν:

Τη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Τις πληρωμές προς προμηθευτές.

Τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες.

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