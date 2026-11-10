Η ΕΛΑΣ καταγγέλλει την ΕΡΤ για λογοκρισία στην ομιλία Τσίπρα στην Πρέβεζα: «Μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει τους πολιτικούς αρχηγούς»

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Για λογοκρισία στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πρέβεζα κατηγορεί την ΕΡΤ η ΕΛΑΣ.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγγέλλει ότι η ΕΡΤ «έκοψε» από την ομιλία Τσίπρα στην Πρέβεζα το σχετικό απόσπασμα όπου απαντούσε στην αναφορά του κου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή.

Το κόμμα της Αμαλίας αναφέρει ότι μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει τους πολιτικούς αρχηγούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Με έκπληξη σήμερα διαπιστώσαμε ότι η ΕΡΤ που συνήθως μοιράζει στα υπόλοιπα ΜΜΕ τις δηλώσεις και ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, φρόντισε να «κόψει» από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Πρέβεζα το σχετικό απόσπασμα όπου απαντούσε στην αναφορά του κου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή.

Γιατί άραγε;

Στερείται ενδιαφέροντος η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού σε μια τόσο αιχμηρή τοποθέτηση του νυν πρωθυπουργού εναντίον του;

Ή μήπως αυτό αποφάσισε η κυβερνητική προπαγάνδα;

Σε κάθε περίπτωση μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει και αποφασίζει τι θα παιχθεί και τι όχι στα ΜΜΕ από τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών.

Και αυτό είναι άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στην ΕΡΤ της εποχής Μητσοτάκη».

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