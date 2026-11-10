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10.11.2026 21:15

Από κλοπές ωαρίων μέχρι εμφυτεύσεις νερού –  Στο εδώλιο 33 για τη κλινική εξωσωματικών στα Χανιά 

10.11.2026 21:15
laboratory

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Στο εδώλιο κάθονται οι 33 κατηγορούμενοι για την εξωσωματικής στα Χανιά. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, εργαζόμενοι στην κλινική, μεσίτριες, δικηγόροι αλλά και πρόσωπα που εντόπιζαν ζευγάρια που αναζητούσαν στην μαύρη αγορά ωάρια.

Οι κατηγορούμενοι επιδίδονταν σε εικονικές εξωσωματικές προκειμένου να απομυζούν τα χρήματα ζευγαριών που ήθελαν να κάνουν παιδί, αλλά ακόμα και σε κλοπές ωαρίων.

Οι γιατροί της κλινικής είχαν πει σε ζευγάρι που έκανε δύο αποτυχημένες εμβρυομεταφορές ότι τα ωάρια ήταν νεκρά. Οι έρευνες, όμως, της αστυνομίας αποκάλυψαν ότι ένα ωάριο είχε πουληθεί σε ζευγάρι στη Γερμανία. «Διαπιστώθηκε από τις έρευνες τις αστυνομίας ότι ένα ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία. Χρησιμοποιήθηκε γενετικό υλικού Γερμανού και πλέον υπάρχει ένα παιδί εκεί, με φυσική μητέρα τη σύζυγο, χωρίς να έχουμε γνώση», δήλωσαν στο ΕΡΤnews.

Άλλο ωάριο εντοπίστηκε κρυοσυντηρημένο σε νοσοκομείο. «Από τα ωάρια που είχαν ληφθεί και μας δηλώθηκαν από τους κατηγορούμενους ως νεκρά, βρέθηκαν κρυοσυντηρημένα σε νοσοκομείο. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπουν στη φυλακή όσοι έδρασαν εγκληματικά σε βάρος μας και εν αγνοία μας».

Τα στελέχη της κλινικής δεν δίσταζαν να εκμεταλλευτούν την επιθυμία ζευγαριών να αποκτήσουν παιδί.  Σε άλλη γυναίκα εμφύτευσαν νερό. «Έκαναν εμβρυομεταφορές χωρίς να μου έχουν καν πάρει ωάρια δικά μου ή να έχουν χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό. Σκέτο νερό. Είναι και οικονομικά και ψυχικά μεγάλο το κόστος στη ζωή μου. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, παρότι έχω κάνει δύο παιδιά μετά από αυτά.»

Άλλη γυναίκα πίστευε ότι έχει υποβληθεί δύο φορές σε ωοληψία για την πραγματοποίηση εξωσωματικής με σπέρμα δότη. Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε ληφθεί κανένα ωάριο για να γίνει εμβρυομεταφορά. «Μου φαίνεται τραγικό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Είναι απάνθρωπο. Εμένα εκείνη την ημέρα μου είπαν ότι μου πήραν δύο ωάρια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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