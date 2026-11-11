Πιτ Χέγκσεθ: Φρουρός τον επέπληξε για γέλια και φασαρία στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Η αντίδραση του Πενταγώνου (Video)

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Μια απρόσμενη επίπληξη δέχθηκε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με μέλη του στενού επιτελείου του, όταν φρουρός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, τους ζήτησε να τηρήσουν την απαιτούμενη σιωπή και τον σεβασμό στον χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11), μετά την επίσημη τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων, όταν ορισμένα μέλη της συνοδείας του υπουργού άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν κοντά στο μνημείο.

«Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ανά πάσα στιγμή ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού», φώναξε ο στρατιώτης, διακόπτοντας την περιπολία του και στρεφόμενος προς την ομάδα που αποχωρούσε από τον χώρο.

A Tomb Guard from the U.S. Army’s 3rd Infantry Regiment, “The Old Guard” was forced to verbally reprimand Secretary of Defense Pete Hegseth and a group of his senior advisers Wednesday after some in the group laughed and loudly talked in front of the Tomb of the Unknown Soldier… pic.twitter.com/0aUPB4QBXT — OSINTdefender (@sentdefender) November 11, 2026

Τα γέλια, οι φωτογραφίες και η παρέμβαση του φρουρού

Ο Πιτ Χέγκσεθ βρισκόταν μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και φωτογραφιζόταν μαζί με τη σύζυγό του, Τζένιφερ Χέγκσεθ, και ανώτερους συνεργάτες του, μετά την ολοκλήρωση της τελετής στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Στην ομάδα βρίσκονταν επίσης ο προσωπάρχης του, Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής προσωπάρχης Πάτρικ Γουίβερ και η ανώτερη σύμβουλος και αναπληρώτρια βοηθός Τάμι Ράνταμπο.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι φωτογραφίες, ορισμένα μέλη της συνοδείας άρχισαν να γελούν και να συζητούν, προκαλώντας την αντίδραση του στρατιώτη που εκτελούσε υπηρεσία μπροστά στο μνημείο.

Ο φρουρός σταμάτησε την περιπολία του, στράφηκε προς την ομάδα και τους υπενθύμισε με δυνατή φωνή τους αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν στον χώρο.

Η απάντηση του Πενταγώνου για το περιστατικό

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την παρέμβαση του στρατιώτη, επισημαίνοντας ότι ενήργησε σωστά και με σεβασμό.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο φρουρός «υπενθύμισε ορθά και με σεβασμό σε όλους την ανάγκη τήρησης της απαιτούμενης ευπρέπειας».

«Ο υπουργός και ολόκληρο το υπουργείο Άμυνας τιμούσαν πάντοτε και θα συνεχίσουν να τιμούν τις θυσίες των ανδρών και των γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεών μας, που συνέβαλαν στην ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε.

«Κατά τη διάρκεια του εορτασμού αυτής της επίσημης ημέρας μνήμης, ένας στρατιώτης υπενθύμισε ορθά και με σεβασμό σε όλους την ανάγκη να τηρούν την πρέπουσα συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Ένα από τα ιερότερα στρατιωτικά μνημεία των ΗΠΑ

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θεωρείται ένας από τους ιερότερους χώρους στρατιωτικής μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο μνημείο βρίσκεται ο τάφος ενός άγνωστου Αμερικανού στρατιώτη που σκοτώθηκε κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από το 1948, στρατιώτες της επίλεκτης μονάδας The Old Guard, του 3ου Συντάγματος Πεζικού του αμερικανικού στρατού, φρουρούν τον τάφο σε 24ωρη βάση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Το μνημείο επισκέπτονται συχνά ξένοι αξιωματούχοι, πρόεδροι, πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Στην τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων, στην οποία συμμετείχαν ο Χέγκσεθ και οι συνεργάτες του, παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Χέγκσεθ

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης για τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί αντιμέτωπος με νέα προσπάθεια παραπομπής του σε διαδικασία καθαίρεσης.

Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι είχε καταθέσει άρθρα κατηγορίας σε βάρος του Χέγκσεθ, ζητώντας την έναρξη διαδικασίας καθαίρεσης.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης (10/11), οι Ρεπουμπλικανοί κατάφεραν, μέσω διαδικαστικής ψηφοφορίας, να εμποδίσουν την προώθηση της διαδικασίας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Χέγκσεθ και οι πολιτικοί σύμμαχοί του υποστήριξαν ότι η έκβαση της ψηφοφορίας τούς δικαίωνε.

Ο Μάσι κατηγορούσε τον υπουργό Άμυνας ότι είχε εκτελέσει παράνομες εντολές, μεταξύ άλλων διεξάγοντας πόλεμο κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, παραβλέποντας τη νομοθεσία για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ αμάχων και δίνοντας εντολές στο Πεντάγωνο για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Χέγκσεθ απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για διαφωνία επί ζητημάτων πολιτικής και όχι για σοβαρά αδικήματα που θα μπορούσαν να θεμελιώσουν διαδικασία καθαίρεσης.

Η στήριξη Τραμπ και το προηγούμενο περιστατικό στο Άρλινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ταχθεί στο πλευρό του υπουργού Άμυνας πριν από την ψηφοφορία της Τρίτης, δεσμευόμενος ότι θα συνεχίσει να τον στηρίζει και στο μέλλον.

Το περιστατικό στο Άρλινγκτον αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεχθεί επικρίσεις για τη συμπεριφορά του στον ίδιο χώρο.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2024, ο Τραμπ είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν κινηματογράφησε προεκλογικό βίντεο στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Η νέα παρέμβαση φρουρού στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη επαναφέρει στο προσκήνιο τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε έναν χώρο αφιερωμένο στη μνήμη των πεσόντων.

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