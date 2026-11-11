search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 20:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2026 20:19

Γαλλικές ανησυχίες για το γερμανικό πυραυλικό οπλοστάσιο – Ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης

11.11.2026 20:19
vautrin-pistorius
Φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ανησυχία προκαλεί στη Γαλλία η ενίσχυση των γερμανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, καθώς το Παρίσι ανησυχεί για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τους σε ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία. Ειδικότερα, ο φόβος αφορά το ενδεχόμενο ένα συμβατικό πλήγμα να εκληφθεί από τη Μόσχα ως ένδειξη πυρηνικής απειλής.

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, το Παρίσι έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με Γερμανούς αξιωματούχους, ζητώντας σαφείς κανόνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα νέα όπλα. Βασική επιδίωξη είναι η γερμανική στρατηγική για τα πλήγματα μεγάλης ακρίβειας και εμβέλειας να συντονιστεί με το γαλλικό δόγμα πυρηνικής αποτροπής.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στην πιθανότητα ρωσικών αντιποίνων. Γάλλοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής της λεγόμενης «προωθημένης αποτροπής», η Μόσχα ενδέχεται να θεωρήσει το Παρίσι συνυπεύθυνο για επιθέσεις που θα εξαπολύσουν ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και αν δεν συμμετέχουν σε αυτές γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το ενδεχόμενο λανθασμένης εκτίμησης από τη ρωσική πλευρά περιέγραψε χαρακτηριστικά γαλλική πηγή στους FT: «Εάν οι Ρώσοι δεν λάβουν σωστά το μήνυμα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο πυρηνικό κατώφλι χωρίς καν να το καταλάβουμε».

Στο επίκεντρο των γαλλικών προβληματισμών βρίσκεται και η διαφορετική εμπειρία των δύο χωρών στη διαχείριση της πυρηνικής αποτροπής. Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι FT, η Γαλλία έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο «πυρηνικό αλφάβητο», ένα σύνολο άγραφων κανόνων και στρατηγικών κωδίκων γύρω από την πυρηνική αποτροπή, που δεν διαθέτει η Γερμανία.

Κοινή γραμμή Παρισιού-Βερολίνου για να αποφευχθεί η κλιμάκωση

Την ανάγκη συνεννόησης με τη Γαλλία αναγνωρίζει και η γερμανική πλευρά, με ανώτερο αξιωματούχο να επιβεβαιώνει στους Financial Times ότι το Βερολίνο επιδιώκει τη θέσπιση κοινών κανόνων και αντίληψης για τα όρια της στρατιωτικής κλιμάκωσης. «Δεν είναι κάτι που ζητούν οι Γάλλοι και στο οποίο εμείς αντιστεκόμαστε», ξεκαθάρισε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι προηγούμενες συνομιλίες δεν είχαν προχωρήσει με τον επιθυμητό ρυθμό, λόγω των εσωτερικών διεργασιών στη Γαλλία για τη μελλοντική κατεύθυνση της πυρηνικής της πολιτικής. Ωστόσο, οι διαβουλεύσεις μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν στενότερο συντονισμό των στρατηγικών τους.

Το γερμανικό «όχι» στην αποστολή πυραύλων Taurus στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η στάση του Βερολίνου απέναντι στην ενίσχυση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή της γερμανικής πολιτικής για τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Παρά την ανάπτυξη του δικού της οπλοστασίου, η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να απορρίπτει το αίτημα του Κιέβου για την προμήθεια πυραύλων κρουζ Taurus.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε το ζήτημα στις 5 Νοεμβρίου, μιλώντας στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεση της χώρας του να αποκτήσει τους συγκεκριμένους πυραύλους μέσω αγοράς, ώστε να τους χρησιμοποιήσει και να τους δοκιμάσει στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων.

Το Βερολίνο, ωστόσο, δεν έχει μεταβάλει τη θέση του, επικαλούμενο τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Την επιλογή αυτή έχει υπερασπιστεί και ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, επισημαίνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις μπορούν ήδη να πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εγχώριας κατασκευής.

Έτσι, ενώ η Γερμανία επενδύει στην ανάπτυξη δικών της δυνατοτήτων για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, παραμένει επιφυλακτική ως προς την παραχώρηση αντίστοιχων συστημάτων στην Ουκρανία, με βασικό επιχείρημα τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με τη Μόσχα.

Διαβάστε επίσης:

Σε στρατιωτική βάση μεταφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ μετά από φερόμενες ιρανικές απειλές – H μισή κυβέρνηση Τραμπ ζει σε βάσεις

Πέθανε ο ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

Απειλές Ιράν για πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, αν χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις – «Ούτε ένας κόκκος ουρανίου δεν φεύγει»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vautrin-pistorius
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικές ανησυχίες για το γερμανικό πυραυλικό οπλοστάσιο – Ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης

stegastiki krisi
ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία μέχρι τη Βουλή για το δικαίωμα στην στέγη (Photos)

lilly collins 99- new
LIFESTYLE

Emily in Paris: Στον… αέρα το πρώτο τρέιλερ της 6ης σεζόν, με Μυκονιάτικο «χρώμα» – Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο, λέει η Λίλι Κόλινς

Aramata
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος της 24χρονης Αραμάτας – Η διαδρομή της από τη Φολέγανδρο στην Αθήνα 

abu-dhabi-123
ΚΟΣΜΟΣ

Τι ζητούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Αμετακίνητη η Ρωσία στο εδαφικό, προαναγγέλλει επέκταση της ζώνης ασφαλείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάλοπ RealPolls: Κρατάει το 3 μπροστά η ΝΔ, στο 5,2% η διαφορά ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ - 3 στους 4 δεν εμπιστεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το χειμώνα

mitsotakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φεύγω αν πάρω κάτω από 25%, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή

Youvarlakia-Avgolemono
CUCINA POVERA

Γιουβαρλάκια σούπα με βελούδινο αυγολέμονο

Untitled Design
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας μπήκε σε χωράφι και ράβδιζε ελιές στην Πρέβεζα - «Το 'χω παιδιά, θα 'ρθω του χρόνου να βοηθήσω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 20:32
vautrin-pistorius
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικές ανησυχίες για το γερμανικό πυραυλικό οπλοστάσιο – Ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης

stegastiki krisi
ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία μέχρι τη Βουλή για το δικαίωμα στην στέγη (Photos)

lilly collins 99- new
LIFESTYLE

Emily in Paris: Στον… αέρα το πρώτο τρέιλερ της 6ης σεζόν, με Μυκονιάτικο «χρώμα» – Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο, λέει η Λίλι Κόλινς

1 / 3