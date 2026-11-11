Γαλλικές ανησυχίες για το γερμανικό πυραυλικό οπλοστάσιο – Ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης

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Ανησυχία προκαλεί στη Γαλλία η ενίσχυση των γερμανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, καθώς το Παρίσι ανησυχεί για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τους σε ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία. Ειδικότερα, ο φόβος αφορά το ενδεχόμενο ένα συμβατικό πλήγμα να εκληφθεί από τη Μόσχα ως ένδειξη πυρηνικής απειλής.

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, το Παρίσι έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με Γερμανούς αξιωματούχους, ζητώντας σαφείς κανόνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα νέα όπλα. Βασική επιδίωξη είναι η γερμανική στρατηγική για τα πλήγματα μεγάλης ακρίβειας και εμβέλειας να συντονιστεί με το γαλλικό δόγμα πυρηνικής αποτροπής.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στην πιθανότητα ρωσικών αντιποίνων. Γάλλοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής της λεγόμενης «προωθημένης αποτροπής», η Μόσχα ενδέχεται να θεωρήσει το Παρίσι συνυπεύθυνο για επιθέσεις που θα εξαπολύσουν ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και αν δεν συμμετέχουν σε αυτές γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το ενδεχόμενο λανθασμένης εκτίμησης από τη ρωσική πλευρά περιέγραψε χαρακτηριστικά γαλλική πηγή στους FT: «Εάν οι Ρώσοι δεν λάβουν σωστά το μήνυμα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο πυρηνικό κατώφλι χωρίς καν να το καταλάβουμε».

Στο επίκεντρο των γαλλικών προβληματισμών βρίσκεται και η διαφορετική εμπειρία των δύο χωρών στη διαχείριση της πυρηνικής αποτροπής. Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι FT, η Γαλλία έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο «πυρηνικό αλφάβητο», ένα σύνολο άγραφων κανόνων και στρατηγικών κωδίκων γύρω από την πυρηνική αποτροπή, που δεν διαθέτει η Γερμανία.

Κοινή γραμμή Παρισιού-Βερολίνου για να αποφευχθεί η κλιμάκωση

Την ανάγκη συνεννόησης με τη Γαλλία αναγνωρίζει και η γερμανική πλευρά, με ανώτερο αξιωματούχο να επιβεβαιώνει στους Financial Times ότι το Βερολίνο επιδιώκει τη θέσπιση κοινών κανόνων και αντίληψης για τα όρια της στρατιωτικής κλιμάκωσης. «Δεν είναι κάτι που ζητούν οι Γάλλοι και στο οποίο εμείς αντιστεκόμαστε», ξεκαθάρισε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι προηγούμενες συνομιλίες δεν είχαν προχωρήσει με τον επιθυμητό ρυθμό, λόγω των εσωτερικών διεργασιών στη Γαλλία για τη μελλοντική κατεύθυνση της πυρηνικής της πολιτικής. Ωστόσο, οι διαβουλεύσεις μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν στενότερο συντονισμό των στρατηγικών τους.

Το γερμανικό «όχι» στην αποστολή πυραύλων Taurus στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η στάση του Βερολίνου απέναντι στην ενίσχυση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή της γερμανικής πολιτικής για τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Παρά την ανάπτυξη του δικού της οπλοστασίου, η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να απορρίπτει το αίτημα του Κιέβου για την προμήθεια πυραύλων κρουζ Taurus.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε το ζήτημα στις 5 Νοεμβρίου, μιλώντας στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεση της χώρας του να αποκτήσει τους συγκεκριμένους πυραύλους μέσω αγοράς, ώστε να τους χρησιμοποιήσει και να τους δοκιμάσει στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων.

Το Βερολίνο, ωστόσο, δεν έχει μεταβάλει τη θέση του, επικαλούμενο τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Την επιλογή αυτή έχει υπερασπιστεί και ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, επισημαίνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις μπορούν ήδη να πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εγχώριας κατασκευής.

Έτσι, ενώ η Γερμανία επενδύει στην ανάπτυξη δικών της δυνατοτήτων για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, παραμένει επιφυλακτική ως προς την παραχώρηση αντίστοιχων συστημάτων στην Ουκρανία, με βασικό επιχείρημα τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με τη Μόσχα.

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