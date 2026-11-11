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11.11.2026 10:27

Ο Τσίπρας μπήκε σε χωράφι και ράβδιζε ελιές στην Πρέβεζα – «Το ‘χω παιδιά, θα ‘ρθω του χρόνου να βοηθήσω»

11.11.2026 10:27
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Συνάντηση με ελαιοπαραγωγούς είχε στον Ελαιώνα της Πρέβεζας ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, και μάλιστα δεν δίσταξε να ραβδίζει ελιές με το ειδικό μηχάνημα..

«Η σοδειά είναι καλή, ικανοποιητική. Οι τιμές όμως έχουν πάρει την κατιούσα. Ακούγεται 2 με 3 ευρώ, ενώ το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλότερο.

Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Άλλοι εγκαταλείπουν το ελαιόδεντρο», σημείωσε σε ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «πολλοί ελαιοπαραγωγοί αναρωτιούνται φέτος αν αξίζει καν τον κόπο να μαζέψουν τις ελιές τους».

«Το ‘χω παιδιά, το ‘χω, θα ‘ρθω του χρόνου να βοηθήσω», είπε αστειευόμενος ο πρώην πρωθυπουργός μετά το ράβδισμα της ελιάς.

«Το ελαιόλαδο είναι από τα πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα της ελληνικής γης. Είναι ακρογωνιαίος λίθος της μεσογειακής διατροφής, είναι εθνικός πλούτος, είναι πολιτιστική κληρονομιά. Και για αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο» κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ζήτησε μάλιστα η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τώρα τον μηχανισμό De Minimis για τις αποζημιώσεις, «Απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο προστασίας της ελαιοκομίας και του ελαιολάδου:

– Ψηφιακό Εθνικό Παρατηρητήριο Τιμών, που θα καταγράφει τις τιμές από το χωράφι μέχρι το ράφι και θα σταματά την αισχροκέρδεια σε βάρος παραγωγού και καταναλωτή.

– Σύγχρονα δημοπρατήρια, όπου παραγωγοί και συνεταιρισμοί θα διαπραγματεύονται απευθείας με διεθνείς αγοραστές, χωρίς μεσάζοντες.

– Πόλεμος στις παράνομες ελληνοποιήσεις, με ιχνηλασιμότητα παντού και αυστηρούς ελέγχους στις πύλες εισόδου.

Επιθετική στήριξη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, με χαμηλότοκα δάνεια, μοριοδότηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα και φορολογικά κίνητρα».

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