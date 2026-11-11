Κάλεσμα Φασούλα προς… κάθε ενδιαφερόμενο για την προεδρία της ΕΟΚ – Ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του μπάσκετ και της ομοσπονδίας

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Ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους υποψηφίους για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) απηύθυνε ο Παναγιώτης Φασούλας, προτείνοντας να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι την Παρασκευή (13/11), προκειμένου να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν το ελληνικό μπάσκετ και να αναζητήσουν σημεία σύγκλισης για την επόμενη ημέρα του αθλήματος.

Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής όρισε ως τόπο συνάντησης την αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς», στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στις 12:00 το μεσημέρι, απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση και προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να δώσουν το «παρών».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήρθε μετά τη συνάντηση που είχε χθες, Τρίτη (10/11) με τον Γιάννη Βρούτση. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, με φόντο και την υπόθεση των φερόμενων χειραγωγημένων αγώνων, καθώς και τις επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 20 Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού δεν πρόκειται να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία ούτε να στηρίξει οποιονδήποτε υποψήφιο. Τόνισε, μάλιστα, ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι θεσμικά ανοιχτή για όλους όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους για το μέλλον του αθλήματος.

«Δεν στηρίζουμε και δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο. Δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία. Σεβόμαστε απόλυτα το αυτοδιοίκητο των αθλητικών Ομοσπονδιών και την ανεξαρτησία τους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Πολιτεία μένει αμέτοχη. Έχει σαφή θεσμική ευθύνη να διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Να ασκεί τους ελέγχους που προβλέπει ο νόμος και να ενεργοποιεί τις αρμόδιες διαδικασίες, χωρίς να υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη ή τα όργανα των Ομοσπονδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού.

Φασούλας: Δεν είναι ο σκοπός μου να διοριστώ πρόεδρος, όλοι ξέρουν τι σκέφτομαι για το μπάσκετ

Ο Παναγιώτης Φασούλας, από την πλευρά του, διευκρίνισε ότι βασική του επιδίωξη δεν είναι να αναλάβει την προεδρία μέσω διορισμού, αλλά να πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε όλους τους υποψηφίους.

«Από την πρώτη στιγμή κατέθεσα ότι δεν είναι ο σκοπός μου ούτε να διοριστώ πρόεδρος ούτε να βγω πρόεδρος. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας, ξέρουν τι σκέφτομαι για το μπάσκετ. Καλώ όλους αυτούς που θέλουν να καταθέσουν υποψηφιότητα ως πρόεδροι να κάνουμε μία συζήτηση για όλα τα θέματα πάνω στο μπάσκετ. Τους καλώ, λοιπόν, την Παρασκευή (13/11), στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα “Γιώργος Κολοκυθάς” στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Να έρθουν να συζητήσουμε. Καλώ και τα Μέσα να είναι εκεί. Να δούμε το μέλλον του μπάσκετ πώς το βλέπει ο καθένας και εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε ενωτικά», κατέληξε ο Παναγιώτης Φασούλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, ο Παναγιώτης Φασούλας είναι ο μοναδικός που έχει επισημοποιήσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ. Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο βρίσκονται και άλλα ονόματα, όπως αυτά των Μάνου Παπαδόπουλου, Τάσου Δελημπαλταδάκη και Λάζαρου Παπαδόπουλου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι τώρα επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητάς τους.

Παράλληλα, οι διεργασίες και οι επαφές στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ συνεχίζονται ενόψει των εκλογών της 20ής Δεκεμβρίου.

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