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11.11.2026 10:25

Νοσταλγοί της Χούντας ονειρεύονται προτομή του Γεωργίου Παπαδόπουλου στο χωριό του δικτάτορα

11.11.2026 10:25
georgios_papadopoulos_ap

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Μια ανάρτηση στην ομάδα του Facebook… «Ανήσυχοι Δυμαίοι» κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί οργή, καθώς μια ομάδα νοσταλγών της Χούντας φαίνεται ότι ετοιμάζονται να τοποθετήσουν προτομή του Γεώργιου Παπαδόπουλου στον τόπο καταγωγής του δικτάτορα στην Αχαΐα.

Η προτομή σύμφωνα με την ανάρτηση θα τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο καθώς σε δημόσιο προφανώς και δεν επιτρέπεται να αποτίνεις φόρο τιμής σε δικτάτορες.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι υπάρχει μια δεκαμελής ομάδα, με αφετηρία το Ελαιοχώρι Αχαΐας (γενέτειρα του Γεωργίου Παπαδόπουλου), η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει έναν ιδιωτικό χώρο, προκειμένου να τοποθετηθεί εκεί το άγαλμα η προτομή του Γεωργίου_Παπαδόπουλου και εργάζεται πάνω σε αυτό τον σκοπό. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΟ ΕΠΊΣΗΜΟ ΕΛΛΉΝΙΚΟ ΚΡΆΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΊΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ ΚΑΠΟΙΟ ΆΓΑΛΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΟΠΩΣ ΠΧ ΚΆΠΟΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ)».

Στη συνέχεια μάλιστα της ανάρτησης πλέκουν το… κατά φαντασίαν εγκώμιο του δικτάτορα, ξεθάβοντας και το γνωστό παραμύθι ότι η Χούντα έκανε έργα. (Δείτε ΕΔΩ την ανάρτηση).

Όπως μάλιστα ενημερώνουν σε δεύτερο ποστ, σε λίγες μέρες θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση, για όσους χουντικούς αγωνιούν για την πορεία του εγχειρήματος…

Θλίψη!

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