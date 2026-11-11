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11.11.2026 18:10

Απειλές Ιράν για πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, αν χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις – «Ούτε ένας κόκκος ουρανίου δεν φεύγει»

11.11.2026 18:10
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Το Ιράν δεν πρόκειται να επιτρέψει να φύγει από τη χώρα ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, ενώ θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Ο Ρεζαΐ μίλησε στο λιβανέζικο, φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν την ανάγκη για περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, με τους αναλυτές να επισημαίνουν τον πιο διαλλακτικό τόνο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι, αυτή τη στιγμή, δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

«Οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα απαντηθεί και με πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση», προειδοποίησε, αναφερόμενος σε βάσεις που βρίσκονται εκτός του πεδίου δράσης του προηγούμενου πολέμου.

Ο επικεφαλής ασφαλείας ήταν κατηγορηματικός στην προειδοποίησή του, δηλώνοντας ότι στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες θα δεχθούν επίθεση, εάν αμερικανικά αεροσκάφη εξαπολύσουν επιθέσεις κατά του Ιράν από αυτές.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν έχει δώσει εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το ουράνιο της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε επίπεδα σχεδόν κατάλληλα για κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως δήλωσαν τον Μάιο δύο ανώτερες ιρανικές πηγές.

«Απαραίτητο για πλοία και υποβρύχια το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό»

«Χρειαζόμαστε το εμπλουτισμένο υλικό για τον σχεδιασμό πλοίων και υποβρυχίων που λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Ρεζαΐ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τη Μόσχα πως το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό της θα παραμείνει στη χώρα και «θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι».

Η Ρωσία είχε προτείνει στο παρελθόν την απομάκρυνση του ουρανίου από το Ιράν, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας για τον περιορισμό των ανησυχιών των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση για το αν θα απομακρυνθεί ή όχι εναπόκειται στην Τεχεράνη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) εκτιμά ότι το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% —επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για ειρηνική χρήση— όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Δεν είναι σαφές πόση ποσότητα από αυτό το υλικό έχει απομείνει.

Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και καιρό το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το Ιράν αρνείται την κατηγορία.

Η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι τα πυρηνικά ζητήματα πρέπει να αποτελούν μέρος οποιωνδήποτε αρχικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, οι οποίες θα αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν απέστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια πρόταση για το πυρηνικό ζήτημα μέσω του Κατάρ, η οποία θα συζητηθεί μόνο αφού η Ουάσιγκτον ικανοποιήσει επτά αιτήματα που έχει θέσει η Τεχεράνη, δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 18:33
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